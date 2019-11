“Game over”. Uomini e Donne, Ida Platano scoppia in lacrime in studio

Trono over senza pace, ancora una volta a tenere banco sono Ida Platano e Riccardo. Non bastavano le lacrime di Gemma Galgani, stretta nella morsa di Tina Cipollari, adesso arrivano anche quelle di Ida. Il ritorno di fiamma con Riccardo sembra essere prossimo a spegnersi, nonostante sia avvenuto solo poche settimane fa. Al centro dello studio, lei si è lamentata ancora una volta della scarsa attrazione fisica che Riccardo proverebbe nei suoi confronti.

Non è la prima volta che Ida lamenta un problema del genere, anzi lo ha fatto sin dalla prima volta che sono tornati a Uomini e Donne come coppia. Pare che il pubblico abbia appoggiato la versione di Ida e che lei si sia anche messa a piangere. Riccardo non era molto sereno, ha ribadito di avere accanto una persona pesante e che stanno ripetendo gli errori del passato. Avrebbero dovuto mettere un punto e ricominciare, ma così non è stato. Tina Cipollari è intervenuta per dire che, alla luce dei fatti, tra Ida e Riccardo non c’è più amore ma affetto reciproco. L’opinionista ha anche detto che i due presi separatamente sono due belle persone, ma insieme non funzionano più. Continua dopo la foto

















Armando Incarnato, scrive Gossip e tv, non si è lasciato sfuggire l’occasione ed è intervenuto ancora una volta, dopo essersi preso la sfuriata di Tina la settimana scorsa. Il Cavaliere sostiene ancora che Riccardo non è realmente innamorato di Ida e che è tornato solo perché lei stava ricominciando con un altro. Stavolta a dare contro ad Armando è stato Gianni, dicendo che Armando avrebbe potuto evitare una carezza a Ida vista la situazione. Continua dopo la foto









Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che a questo punto Riccardo ha abbandonato lo studio e lei gli è corsa dietro. Hanno continuato a discutere dietro le quinte senza fare più ritorno in studio. A fine puntata Maria ha mostrato un video di Ida che piangeva disperata in camerino.Le anticipazioni di Uomini e Donne su Ida e Riccardo del Vicolo delle news non aggiungono altro, ma c’è stata un’altra grande discussione in studio. Continua dopo la foto







Gennaro e Moreno al centro dello studio sono stati messi sotto accusa dalle donne del parterre. Jamie ha sostenuto di essere stata presa in giro da Moreno e lui le ha mancato di rispetto, perché sono diventati abbastanza intimi nella conoscenza e lui è sparito. Moreno si è difeso spiegando che ha comunicato a Jamie di voler conoscere anche Diana e lei non gli avrebbe più risposto al telefono. Contro Gennaro invece sono intervenute le due Valentina e anche Diana. Registrazione movimentata anche per Gemma Galgani, tra lacrime e segnalazione su Juan Luis!

