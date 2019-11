“Staccagli gli occhi di dosso”.Tu sì que vales, Belen la gaffe è bollente: il pensiero va subito a Stefano De Martino

Una gaffe bollente che ha rischiato di aprire un vero e proprio caso. Protagonista Belen Rodriguez. Nell’ultima puntata di Tu si que vales, show del sabato di Canale 5, si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solleva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen Rodriguez, che si è prestata ad essere sollevata come fosse una bandiera.

Ed è al termine di questa esibizione che la showgirl si fa sfuggire una frase: «Comunque non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia». Subito dopo, forse consapevole di aver indirettamente sminuito le doti fisiche del marito, ha aggiunto: «Scusami Stefano, non ti offendere eh…». Anche gli spettatori da casa hanno apprezzato molto l’esibizione del muscoloso atleta, tanto che alcuni gli avrebbero assegnato direttamente la prtecipazione alla finale. Continua dopo la foto

















Gaggi Yatarov, ha 25anni e viene dalla Brianza. Se forse qualcuno lo ricorderà per la sua partecipazione ad Italia’s Got Talent nel 20015. Sin da piccolo ha praticato sport come il karate e la box. Giunto in Italia all’età di nove anni, ha iniziato a studiare ginnastica artistica sino all’età di 21 anni, iniziando a praticare calisthenics a 18 anni dopo un infortunio al ginocchio. In una dichiarazione rilasciata a Il Giorno, l’atleta di origine russa ha ringraziato tutti quelli che lo voteranno e in particolare i lettori del quotidiano. Continua dopo la foto









Gaggi ha inoltre raccontato il suo sogno: “Vorrei avere una palestra tutta mia e aiutare la mia famiglia”. Fu tra i finalisti dell’edizione 2015 di Italia’s Got Talent. La specialità che lo ha portato avanti nel talent show di Sky e che ha enormemente impressionato addetti ai alvori e pubblico da casa è il calisthenics, ovvero quella disciplina fondata sulla grande forza delle braccia, chiamate a sollevare il corpo come se si trattasse di una semplice bandiera. Continua dopo la foto







Una disciplina estremamente dura, che si fonda su un allenamento ossessivo, in grado di forgiare il corpo per sopportare carichi di lavoro impressionanti. Con il suo fisico statuario, risultato di anni e anni di allenamento certosino, ha colpito l’immaginazione dei telespettatori.

