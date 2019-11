“Licenziato e silurato!”. Brutte notizie per Chef Rubio: l’indiscrezione fa imbestialire i suoi fan

“Il figuro nella foto, aspirante cuoco, aspirante opinion leader, mancato cuoco e mancato opinion leader, è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin. Comunque al suo posto ci va un vero e proprio chef. Auguriamo al figuro…”. Il post è di Dominique Antognoni che si riferisce a Rubio. La notizia data dal critico è diventata trend su Twitter tra chi è contento che sia accaduto, chi vuole avere conferma e chi invece critica una eventuale scelta del genere.

Eventuale perché di conferme non ce ne sono, dai diretti interessati. Qualcuno poi associa questa ipotesi al fatto che da qualche giorno Rubio non stia più twittando. "Adesso si capisce perché è una settimana che #ChefRubio non ammorba Twitter con i suoi deliri di onnipotenza. Il karma esiste per tutti, anche per chi si crede un Dio", scrive un utente. "Solidarietà a #ChefRubio. Stiamo tornando indietro", scrive Sarah.

















"Uno chef deve fare lo chef. Se rompe le palle ai politici, deve fare l'opinionista. Ma se uno non è né chef e nè opinionista, e fa tutte e due contemporaneamente, rimane senza programma e come opinionista…si attacca al tram. #ChefRubio vai a nasconderti!", commenta Edd. "Ma l'idea che a #ChefRubio chiudano il programma perché fa schifo, non è venuta a nessuno?", chiede Marco.









"Quindi se #ChefRubio esprime opinioni più che condivisibili riguardo al comportamento dello stato di Israele, anziché persona libera e pensante sarebbe un coglione. Morale, per fare il proprio lavoro ci si deve prostituire. Buon lavoro!!!", si legge nel post di Mauro. Ripetiamo, tuttavia, che quest'ultima non può che essere catalogata come una semplice fan theory (simile a quella in cui appassionati di serie tv danno spiegazioni non richieste sui film a cui assistono).







L’indiscrezione è partita dal blog di Dominque Antognoni e non è stata confermata né da Chef Rubio, né da Discovery Channel che, al momento, non fanno dichiarazioni in proposito. Nelle prossime ore, senz’altro, si avrà un quadro più definito di una notizia che, al momento, si sta alimentando si chiacchiericcio e pettegolezzo sui social network, tanto che l’hashtag #ChefRubio è entrato tra i trending topic di Twitter di questa mattina.

