“Maria basta, finiscila!”. Tu sì que vales, la De Filippi fa infuriare tutti: cosa è successo

In tanti ignoravano l’esistenza dell’asmr, una tecnica di rilassamento innovativa. L’acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response, è un metodo per ottenere un riposo più sereno e tranquillo, grazie a dei video ad hoc che si trovano su Youtube. Ora questa tecnica è stata presentata a Tu sì que vales da Lory, un giovane youtuber. Attraverso una serie di oggetti – tra cui ciucci, coperte e peluche – il ragazzo ha cercato di far rilassare i giudici, i conduttori e il pubblico in studio e a casa.

Tutti sembravano ben attenti all'esperimento ad eccezione di Maria De Filippi. La presentatrice Mediaset non è apparsa molto convinta dell'esibizione e ha parlato per tutto il tempo della performance, non nascondendo un certo fastidio. Dovuto soprattutto al caldo della coperta e alla benda sugli occhi.

















Un atteggiamento che non è piaciuto ad alcuni telespettatori, che sui social network l'hanno prontamente fatto notare. Insomma, se bisogna fare una cosa, è necessario farla bene! Naturalmente il pubblico di Tu si que vales ha bacchettato Maria De Filippi: "L'asmr è utilizzato per rilassare le persone e Maria parla continuamente da quando è iniziata la performance. Anche meno Marì", ha scritto un telespettatore su Twitter.









"Maria non sei rispettosa", ha sottolineato qualcun altro. Un altro ancora ha invece evidenziato: "Trovo solo io la De Filippi di una maleducazione assurda?". E poi: "De Filippi senza rispetto". Qualcuno, al contrario, ha preferito riderci su: "Maria non si rilassa neanche con una vagonata di valeriana, è sempre a mille". "Maria che non sta capendo nulla", ha ribadito un follower.







Una cosa è certa: la performance di Lory ha incuriosito tutti e allo stesso tempo divertito per il modo in cui sono stati conciati i giurati della trasmissione Mediaset. Rispetto all’amica Maria De Filippi, Sabrina Ferilli è una fan dell’asmr. L’attrice romana ha ammesso di usare sempre questa tecnica prima di andare a dormire. Sarà il caso di provarci?

