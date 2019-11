Francesco Monte, che emozione! È successo subito dopo la puntata del trionfo a Tale e Quale Show

Francesco Monte è stato una delle più belle rivelazioni del programma di Rai 1, ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti. Le sue imitazioni sono state molto apprezzate ed anche nell’ultima puntata del torneo dei campioni ha dato vita ad una performance straordinaria vincendo la stessa, imitando l’artista John Legend ed interpretando il celebre brano ‘All of me’. Inizialmente in molti si attendevano esclusivamente da lui la bella presenza e la popolarità dovuta alla sua vita privata, come il fidanzamento con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

Ma invece ha sbalordito tutti dimostrando di avere doti canore: “Io sono altro e so fare molto altro”, aveva dichiarato il modello originario di Taranto. Oggi, una volta concluso questo suo sorprendente percorso televisivo, ha voluto salutare tutti con un post speciale pubblicato sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)

















“Ho avuto la fortuna di fare un percorso di crescita professionale, oltreché umano, e di scoprire questa ‘voce’ che ho sempre tenuto per me, ma che ho avuto il piacere di condividere con tutti voi. Semplicemente, grazie a tutti”. Il suo messaggio non è stato solo gradito dai suoi innumerevoli fan, ma anche da altri personaggi famosi. (Continua dopo la foto)













A commentare il post sono stati la cantante Noemi, gli ex tronisti Claudio D’Angelo e Alessio Lo Passo, la showgirl Francesca Lodo ed Andrea Mainardi. Ha sorpreso proprio il pensiero del cuoco, visto che in passato erano circolate voci insistenti di possibili litigi tra i due perché Monte non era stato presente al suo matrimonio. Già nelle scorse settimane il concorrente di ‘Tale e Quale Show’ aveva ottenuto diversi complimenti dagli artisti Nek, Mahmood, Gigi D’Alessio e Paola Turci. (Continua dopo la foto)

Non sono mancati nemmeno commenti positivi degli altri follower, che gli hanno garantito quasi 10 mila like. “Sei stato fantastico”, “Complimenti per le tue performance”, “Complimenti per il tuo percorso, mi hai trasmesso tante emozioni”, “Bravissimo, meritavi di vincere”, “Sei stato una sorpresa”, “Grande rivelazione di questa edizione”. Vedremo se adesso la rivelazione del programma inizierà a valutare la possibilità di intraprendere una carriera musicale. Le basi ci sono, potrebbe servire davvero poco per far esplodere il suo talento ed apprezzare Francesco non più soltanto per la sua grande bellezza e le sue numerose conquiste sentimentali.

