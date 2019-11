Raz Degan è tornato in tv come ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Vi dice niente la frase “Sono solo fatti miei”. Lo slogan è passato alla storia. E dire che ha rischiato di non sostenerlo quel provino. Il modello ha raccontato che quel giorno era molto in ritardo e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato e, nonostante fosse sudato e bagnato dalla pioggia, lo hanno scelto.

Da quel momento in poi è diventato il modello più ricercato in Italia. “Quando me lo dissero non ci credevo – ha ammesso – Andai in Italia senza parlare una parola ospite al Maurizio Costanzo Show”. E quando la Toffanin manda in onda il filmato in cui si vede un giovane Raz che neppure saluta il famoso conduttore, spiega: “Non lo conoscevo Maurizio Costanzo, per questo lo salutai con un ciao”. (Continua dopo la foto)

















Ma il lavoro non è stato l’unico argomento dell’intervista. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi ed ex di Paola Barale ha anche parlato della sua famiglia e del matrimonio di sua nipote che è avvenuto di recente. Ed è stato a quel punto che la conduttrice di Verissimo ha colto l’occasione per chiedergli se ha voglia di sposarsi. Raz, in evidente imbarazzo, ha tergiversato ma poi la Toffanin l’ha messo “con le spalle al muro”. (Continua dopo la foto)









Ha mostrato una foto di Instagram in cui appare una ragazza sul bordo della piscina e lui ha dovuto confessare di avere un nuovo amore: “Lei è una sirena, ma qua entriamo nella vita privata di Stuart… Questo è il suo nome, sì. Mi sto imbarazzando. Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei”. Non sappiamo nemmeno da quanto tempo stiano insieme: Raz ha tenuto la bocca cucita ed era sempre più in imbarazzo con quel tema così privato. (Continua dopo le foto)







Non ha nemmeno chiarito il nome di questa sua nuova fidanzata. Però ha raccontato di essere molto sereno: “Sì, non sono mai stata una persona che ha messo la vita privata in luce. Io sono un po’ antico, anche se oggi sono cambiate le cose, ci sono i social. Ho molto rispetto per la mia privacy. Ho pubblicato la foto perché è bella, era un bel momento ed è un momento che fa sognare. Mi piace condividere con i fan i luoghi”. Ma non una parola di più su di lei. Per ora…

