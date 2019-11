Sono inaspettate e anche scioccanti le ultime indiscrezioni trapelate in rete su quanto accaduto nella registrazione del 7 novembre del trono classico. E non a caso stanno già facendo parecchio discutere i fan di Uomini e Donne che, com’è noto, è un programma registrato ma colpi di scena come questi trovano sempre spazio sul web.

È il sito Il Vicolo delle News a rivelare cosa è successo in studio nel corso della nuova puntata del Trono classico, che vede seduti sulla famosa poltrona rossa Alessandro Zarino (ancora per poco visto che è già ufficiale il no rifilato alla scelta da Veronica), Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Ecco, Giulio. Già protagonista di liti e segnalazioni negli scorsi appuntamenti, è proprio lui a finire al centro del gossip, Ma l’epilogo dell’ennesima accesa discussione con una sua corteggiatrice questa volta è stato ben diverso dai precedenti. (Continua dopo la foto)

















Come riporta Il Giornale, in quella che già si preannuncia una puntata attesissima, la regia manda in onda due esterne che Giulio Raselli ha fatto con due delle sue pretendenti, Giulia D’Urso, 24 anni, e Giovanna Abate, 25 Due uscite che, nei rispettivi rvm, si rivelano tra loro molto simili. E fanno perdere la testa a Giovanna. O meglio: una scarpa. (Continua dopo la foto)









Dopo aver visto l’esterna di Giulio e Giulia, Giovanna comincia a insorgere, lamentando che il tronista abbia organizzato per lei così come per Giulia lo stesso tipo di uscita. Quindi il “gesto estremo”. E choc: non solo Giovanna si scaglia pesantemente contro Giulio, cosa che ormai è all’ordine del giorno, ma getta addirittura una scarpa diretta al viso del tronista. (Continua dopo la foto)







Come era prevedibile (e ci mancherebbe altro), il gesto di Giovanna lascia tutto lo studio di Uomini e Donne esterrefatto. Ma non è la prima volta che la corteggiatrice 25enne attacca il tronista. In passato ha per esempio contestato il differente trattamento che lui – a suo avviso – riserverebbe unicamente a Giulia. Ma stavolta a quanto rivelano le anticipazioni Giovanna non ci ha visto più.

“Aspettiamo una femminuccia!”. Papà bis: l’annuncio a Verissimo