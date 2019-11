“A letto con Moana Pozzi”. L’attore italiano lo confessa dopo anni: un rapporto unico

“Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva”, dopo anni di silenzio l’attore Andrea Roncato ha deciso di raccontarlo. Un amore giovanile, prima che Moana Pozzi entrasse nel mondo dell’hard. Fu lei a prendere l’iniziativa: “Ci siamo conosciuti sul set di “Pompieri” – ha raccontato ai microfoni de “I sonnambuli”, sulle frequenze di RadioDue – Non l’ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto. Ci siamo frequentati per sei mesi. Era una persona speciale, con cui potevi parlare di tutto, dalla letteratura alle politica, oltre ad essere una donna bellissima. Poi ha intrapreso la carriera da pornodiva. Nella vita ognuno fa quello che vuole”.

Un sogno, Moana Pozzi, che sopravvive al tempo. Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa ma il ricordo resta per la forza con cui ha saputo interpretare l'erotismo italiano e la capacità nello sdoganare tabù e supere preconcetti.

















Nel corso dell'intervista Andrea Roncato ha poi parlato dell'amico Gigi Sammarchi: "Ci siamo conosciuti in parrocchia. Io ero figlio del sacrestano, suonavo l'organo in chiesa.Lui suonava la chitarra. Facevamo le prime messe cantate moderne. Poi abbiamo iniziato a fare cabaret nell'osteria di Guccini. Ci vide la Mondaini, lavorammo tre anni con lei e fu lei a portarci in televisione. Io e Gigi non abbiamo mai litigato. Sarebbe impossibile. Ho fatto film con le più belle donne del cinema italiano. Ho buttato l'amo con molte".









E ancora: "Qualcuna ha abboccato, qualcuna no. I miei mi volevano avvocato. Hanno fatto molta fatica per mandarmi all'università". Nato a San Lazzaro di Savena, il 7 marzo 1947 Andrea Roncato laurea in giurisprudenza all'università di Bologna, dopodiché si lancia nel mondo dello spettacolo. Segue alcuni corsi di recitazione sia in Italia sia all'estero, ed attualmente è egli stesso insegnante. Il debutto sulle scene è in coppia con Gigi Sammarchi, poi intraprende la carriera cinematografica e televisiva.







Al cinema recita nei film del cosiddetto filone “commedia all’italiana”, per poi approdare ai “cinepanettoni”, con Boldi e De Sica. Tra i film di maggior successo ricordiamo “Anni ’90”, “I Pompieri”, “Vacanze di Natale“. Inoltre ha condotto “Domenica In” al fianco di Mara Venier. Dal 2002 al 2008partecipa alla serie tv “Carabinieri”, dove interpreta l’appuntato Romanò. Nel 2009 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle dove si fa apprezzare, oltre che per l’impegno anche e forse soprattutto per la sua simpatia. Nella sua carriera ha collezionato una lunga serie di successi sia in televisione che al cinema che in teatro. Nel 1997 ha sposato Stefania Orlando, ma divorziano due anni dopo. Attualmente Andrea Roncato è sposato con Nicole Moscariello.

