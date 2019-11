“Perché non voleva diventare madre”. Nadia Toffa, mamma Margherita svela quel segreto così intimo della figlia

Si chiama “Non fate i bravi” ed è il libro postumo di Nadia Toffa che la signora Margherita, mamma di Nadia, è andata a presentare a “Quarto grado”. Mamma Margherita ha lasciato, anche nel programma di Gianluigi Nuzzi, grande amico di Nadia, un ricordo di sua figlia. Ma come si fa a dimenticare una donna come Nadia? Uno scricciolo pieno di forza e determinazione che non aveva paura di nulla, soprattutto non aveva paura di stare dalla parte dei deboli: impossibile dimenticarla. Nadia Toffa ha lasciato il segno in tutti noi. “Una combattente – la ricorda così Gianluigi Nuzzi – una ragazza che aveva fatto grandi inchieste”.

L'inchiesta che di certo nessuno può dimenticare è quella sulla terra dei fuochi, che è stata la battaglia più importante mai combattuta da Nadia. Dopo aver mostrato la testimonianza di una mamma che ha perso il figlio dopo 18 mesi a causa degli sversamenti nella Terra dei Fuochi, la mamma di Nadia Toffa (che deve averle insegnato il segno di giustizia), ha detto in trasmissione di aver creato una Fondazione per curare le malattie oncologiche.

















"Abbiamo istituito una Fondazione proprio per curare le malattie oncologiche e per cercare il modo di curare queste malattie – ha detto la donna a Quarto grado" – Lei cercava la verità e voleva aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno. Lei aveva la forza di fare queste cose. È sempre stata fortissima. Era forte dentro. Coraggiosissima. Amava la vita, la verità, amava aiutare gli altri. Nadia mi ha accompagnato per 18 mesi e io non ho paura. Io mi alzo e so cosa devo fare".









E ha proseguito: "Giorno per giorno io porterò avanti la sua testimonianza. La cosa che più mi ha colpito è stato aprire il suo computer e trovare più di 400 testi, non pensavo che lei scrivesse così tanto. Per me erano tutti meravigliosi". Dopo la morte della figlia, la signora Margherita ha ritrovato nel suo pc tantissimi testi ed è rimasta stupita. Durante l'intervista si parla anche dell'assenza di maternità. E mamma Margherita svela perché Nadia non ha avuto figli.





“Non voleva diventare mamma perché sapeva che non sarebbe durata molto” ha detto la madre di Nadia. “Nadia parlava raramente della sua malattia. Ma ne parlavamo raramente perché preferiva non farlo. Lei sapeva che era molto grave, ma diceva: ‘Se il mio destino è morire, farò altro. Se invece pensa che devo restare qui, i miracoli esistono'”, ha raccontato la madre della ragazza. “La feriva essere guardata dalla gente come una ammalata perché lei non si sentiva una ammalata. Si sentiva sola. Sapeva che sarebbe finita male”.

