“Chiudiamola qui”. Bianca Guaccero, schietta e senza peli sulla lingua, la gela in diretta tv

Continua a tenere banco un fatto accaduto addirittura 11 anni fa. L’attrice ungherese Andrea Osvart in passato dichiarò che la presenza di Bianca Guaccero al Festival di Sanremo 2008 le causò dei problemi: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dei miei fan e da quelli che hanno visto i miei film, ho avvertito una certa preferenza per Bianca”, aveva dichiarato.

L’attrice e conduttrice televisiva pugliese ha parlato di questo argomento durante ‘Detto Fatto’. La donna si è soffermata sulla presunta rivalità tra le due ed ha fornito una risposta elegante, che ha sorpreso il pubblico, il quale ha accolto con entusiasmo e con una standing ovation la sua replica, ed anche Jonathan Kashanian. (Continua dopo la foto)

















“Non amo le guerre. Non mi va di fare guerre inutili che non mi appartengono e che mi fanno perdere tempo. Non ho tempo per queste cose, ieri come oggi”, ha affermato Bianca. Dichiarazioni che quindi gettano acqua sul fuoco e che dimostrano che la Guaccero ha intenzione di puntare solo sulle sue ottime qualità, senza danneggiare o fare confronti con altre colleghe. (Continua dopo la foto)













La 38enne attrice non ha quindi nessuna voglia di iniziare litigi o conflitti praticamente inutili. Stessa cosa varrà sicuramente anche per il suo atteggiamento nei confronti di Giovanni Ciacci, che non ha rilasciato belle dichiarazioni su di lei: “Se mi sono trovato male con Bianca? Per me una vale l’altra. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l’uscita di Caterina Balivo. Infatti da due settimane fa il 4%”. (Continua dopo la foto)

Qualche giorno fa aveva parlato della sua vita privata: “Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio. Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”. E sulla figlia, Bianca Guaccero aveva affermato: “Sono severa, sulle regole non transigo”. Ha ottenuto in carriera alcuni riconoscimenti: Il ‘Premio Personalità Europea’ nel 2007, consegnato al Campidoglio; il ‘Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito’ e la cittadinanza onoraria di Sant’Agnello, un comune in provincia di Napoli.

