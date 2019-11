Francesca Cipriani, delirio a ‘Caduta libera’. Gerry Scotti non crede alle sue orecchie: il siparietto è super trash

È diventato virale grazia al social ‘Tik Tok’ il video della partecipazione di Francesca Cipriani al programma ”Caduta libera” condotto da Gerry Scotti. Qualche giorno fa, su Twitter (ma anche sulla stessa piattaforma dove è stato caricato) è diventato virale il video di Martina Socrate, che sul social ha ‘imitato’ l’esilarante siparietto di cui si erano resi protagonisti Gerry Scotti e Francesca Cipriani nel 2018.

Come riporta il sito BitchyF, chiamata dal conduttore ad indovinare una parola a caso di sei lettere, Francesca Cipriani è andata nel pallone "Devi dire una parola, sono sei caselle. Sei pronta a provarci?". "Ma non c'è scritto niente?", chiede l'ex pupa. "Amore, devi dirla tu!", dice uno sconsolato Gerry, che poi spiega "Non c'è nessuna domanda, bisogna indovinare''.

















"È un gioco nuovo?'', chiede la Cipriani al conduttore, che poi risponde "Sì, è nuovo, è solo da tre anni che lo facciamo". e Attendendo l'arrivo della domanda (che non era prevista) alla fine la Cipriani ha esclamato: "Non ho capito il gioco, no, scusate interrompete", non prima di esclamare "gelato?" come inizialmente suggerito da Gerry Scotti.









Una scena che fece il giro del web, tra meme e prese in giro. In queste ore il siparietto tra Francesca Cipriani e Gerry Scotti è diventato virale grazie a una ragazza lombarda, che tramite il social Tik Tok, ha creato un video in cui mima l'ex pupa de La pupa e il secchione nella celebre clip. Nata il 13 ottobre 1998 a Busto Arsizio, città in provincia di Vares, Martina Socrate ha riscosso grande successo con il video della Cipriani. Lo scorso anno Francesca Cipriani è stata ospite di Gerry Scotti regalando siparietti trash e divertenti al pubblico in studio e a casa.





Durante il replay di una delle sue celebri cadute, la Cirpiani aveva mostrato un capezzolo che, per forza di gravità, era uscito fuori dalla generosa scollatura. “Alla Cipriani è uscito un capezzolo. MUOIO” si leggeva sui social. “Il seno della Cipriani si ribella alla forza di gravità cercando una via di fuga” ed ancora “Francesca è caduta, per fortuna aveva gli airbag”.

