Trono over con ancora Gemma Galgani al centro dell’attenzione. La dama, ancora in cerca dell’amore e per questo spesso oggetto delle attenzioni di Tina Cipollari, si è sfogata della situazione degli ultimi mesi attaccando Jean Pierre. Nel corso della sua intervista, la Galgani ci tiene a precisare di non essere alla ricerca di un sostituto di Giorgio Manetti, come in molti potrebbero pensare. La dama di Torino, infatti, sottolinea che Jean Luis è apparso come una persona diversa. In lui vede un uomo leale, che non sopporta le ipocrisie. Non solo, oltre a vederlo rispettoso, lo trova anche abbastanza disponibile.

“Non cerco niente di Giorgio Manetti. Juan Luis non è come lui”, confessa al settimanale la Galgani. Su Jean Pierre, invece, non spende parole così positive, anzi. Definisce il 67enne come una persona offensiva e non solo. “Per quanto riguarda Jean Pierre non mi devo colpevolizzare”, dichiara nella sua intervista Gemma. Continua dopo la foto

















Poi continua: “Di lui mi ha infastidito quando ha detto che io sono diverso fuori dallo studio. Inaccettabile e offensivo perché io sono sempre me stessa!”. Sembra proprio che la dama torinese non abbia preso affatto bene le ultime dichiarazioni fatte dal cavaliere in studio. Per quanto riguarda Tina Cipollari, con cui da sempre è protagonista di accese liti, rivela qualcosa di inaspettato. A detta della Galgani, se dovessero conoscersi veramente potrebbero, forse, cambiare opinione l’una dell’altra. Continua dopo la foto









A rilasciare un’intervista sul Magazine di Uomini e Donne è anche Juan Luis. Il nuovo corteggiatore di Gemma parla delle sue esperienze di vita, che purtroppo l’hanno distrutto. Non ha avuto una vita semplice, in quanto ha perso la sua famiglia d’origine “molto presto”. Alle spalle ha due matrimoni e tre figli e ora ha scelto di iniziare una conoscenza con Galgani, che descrive come una persona “sensibile e profonda”. Continua dopo la foto







Juan Luis ammette che l’approccio con la dama torinese è stato molto bello, dunque sembra proprio che questa frequentazione sia iniziata nel migliore dei modi. La speranza per i fan è che Gemma Galgani riesca finalmente a trovare l’amore. Una gioia dopo tanti anni passati a rincorrere chimere.

Ti potrebbe anche interessare:Federica Panicucci così è “una visione”. Anche per il compagno, che commenta subito

fbq('track', 'STORIE');