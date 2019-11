“Rovinata”. Vittorio Sgarbi, le parole su Elenoire Casalegno. Svelato il vero motivo della fine della loro storia

Vittorio Sgarbi è sempre sulla cresta dell’onda. Ospite di Raffaella Carrà, il critico d’arte ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua storia con la bellissima Elenoire Casalegno, alla quale fu legato per un breve periodo negli anni ’90. Una storia che fece parlare parecchio. Da una parte una showgirl in ascesa, dall’altra uno dei più influenti e importanti comunicatori italiani capace di creare, in un modo o nell’altro, sempre scompiglio e punti interrogativi.

Una storia che Vittorio Sgarbi ricorda cono piacere. “È durata poco, per un tempo breve – ha rivelato il sindaco di Sutri e deputato del gruppo misto – Lei si è fatta riconoscere. Per me c’è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia. Come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante”. Ma ad un certo punto è tornato sul motivo principale della loro rottura: “Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza pura”. Continua dopo la foto

















Proprio così, perché per chi non lo ricordasse Vittorio ed Elenoire si lasciarono polemicamente proprio per l’ostilità del critico ai tatuaggi, che su di lei aveva affermato: “non si rovina un’opera d’arte con uno stupido graffio”. Una discussione nella quale la stessa conduttrice di Vite da Copertina aveva detto la sua con un piccato “Sono una ragazza, non sono un quadro”. Continua dopo la foto









Nata a Savona e trasferitasi a Ravenna, nel 1994, all’età di 18 anni Elenoire Casalegno partecipa al concorso per aspiranti modelle Look of the year. La carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1995 quando si trova a condurre il programma musicale Jammin, presentato dal lei fino al 1997. Nello stesso anno, inoltre, affianca Raimondo Vianello nella trasmissione sportiva Pressing, per poi lavorare con Massimo Lopez e Lello Arena in Scherzi a Parte e al Festivalbar. Continua dopo la foto







Nel 1999 ha avuto una storia con Dj Ringo, insieme al quale non ha avuto figli maschi, ma solo una bambina. Naufragato il loro rapporto, nel 2014 ci riprova con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma dopo due anni come marito e moglie si separano.

