Uomini e Donne, caos in studio tra Maria De Filippi e Tina. Tensione alle stelle per ‘colpa’ di Giulio

Il tronista Giulio Raselli è stato protagonista a ‘Uomini e Donne’ di un’animata discussione con Giovanna Abate perché quest’ultima non ha assolutamente accettato la sua decisione di baciare Irene Bocca e Giulia D’Urso. La corteggiatrice ha affermato senza troppi giri di parole che non ha nessuna intenzione di essere presa per i fondelli e che vorrebbe più rispetto.

Ma l’opinionista Tina Cipollari non si è schierata dalla parte della ragazza ed è quindi dovuta intervenire la padrona di casa Maria De Filippi, che ha chiaramente chiesto a Tina cosa non le piacesse di Giovanna. La Cipollari non ha gradito inoltre la frase di Gianni Sperti: “Giovanna è l’unica che reagisce come dovrebbe reagire”. (Continua dopo la foto)

















“Ma Gianni, tu sei un allocco che crede a tutto quello che viene detto. Bastano due urla che le credi. C’è stata gente che ha fatto una carriera urlando! Giovanna, tu non sei credibile proprio! Se l’avessi fatto dopo un lungo percorso saresti stata credibile! Ma dopo tre settimane…”, ha affermato la Cipollari. (Continua dopo la foto)













La Abate ha tentato di controbattere a queste frasi, ma Tina ha abbandonato lo studio. L’opinionista non ha comunque digerito il fatto che il tronista sia stato contestato per aver baciato più corteggiatrici: “Ma è la prima volta che un tronista bacia quattro o cinque ragazze? O si deve fossilizzare su una?”, si è domandata. (Continua dopo la foto)

Anche Alessandro Zarino ha puntato il dito contro Giulio: “Lui è un po’ tutto lo stesso con tutte, e non pesa quello che fa. Non dà un valore a qualsiasi cosa faccia”. Poi Giovanna ha fatto una pesante insinuazione. Ha affermato che il tronista si seguisse su Instagram con Giulia. A queste allusioni Raselli ha praticamente perso le staffe: “Non inventarti ca…te, te lo sto dicendo subito! Io lei non la conosco! Non ci sono sotterfugi!”. Giulio è nato a Valenza, nel Piemonte, il primo gennaio del 1990. Ama molto i tatuaggi, infatti ne ha parecchi sul suo corpo. Lavora come titolare presso la gioielleria di famiglia, la’Seven Jewels’. In televisione era già stato conosciuto come corteggiatore di Giulia Cavaglia. In passato è stato un giocatore di basket ed ha avuto importanti collaborazioni con brand importanti e personaggi come Fabrizio Corona. A livello sentimentale è da segnalare un fidanzamento ufficiale nel 2015 con una ragazza della quale non si è a conoscenza del suo nome.

