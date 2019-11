Veronica Burchielli è una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovane si è fatta subito notare dai due tronisti, Alessandro Zarino e Giulio Raselli e dopo qualche iniziale indecisione tra i due pretendenti ha deciso di proseguire la sua conoscenza all’interno degli studi di Maria De Filippi proprio con Alessandro Zarino, modello napoletano che nell’edizione 2019 di Temptation Island ha fatto perdere la testa a Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena.

Tuttavia, qualcosa nel loro percorso è andato storto e nonostante il Alessandro abbia deciso di sceglierla durante il corso di una puntata, lei gli ha rifilato un secco no. Poco dopo è arriavata la proposta a sorpresa di Maria De Filippi.

















Pronta a tornare a casa, Veronica è stata fermata proprio dalla conduttrice che le ha proposto di sedersi sul trono. "Sono emozionata, contenta, perché vuol dire che si è visto del buono. Vengo quasi da una delusione dove penso delle porte si siano chiuse invece poi se ne apre una ancora più grande" ha detto Veronica alle telecamere di Uomini e Donne. Il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine pubblica oggi l'intervista che Veronica ha fatto prima di questa sorprendente puntata. La versione della Burchielli stride altamente con le parole rilasciate al magazine prima del clamoroso no ad Alessandro.









"A oggi mi sento di volergli dare questo tempo di cui ha bisogno, perché vorrei che fosse sicuro di quello che prova per me, consapevole però che non deve tirare troppo la corda!", aveva raccontato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne al settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Veronica aveva spiegato di essere una ragazza molto istintiva, che segue il cuore. Durante l'intervista, la Burchielli aveva anche commentato i sentimenti che in quel momento provava per Alessandro Zarino. Anche in questo caso le sue parole non sono in linea con il rifiuto rifilato al napoletano pochi giorni fa.





“Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido. Considerando che continuerei a conoscere Alessandro nel programma, perché non dovrei desiderare di farlo anche fuori? Quindi sì, la risposta è sì: mi metterei lì al centro dello studio”, aveva spiegato la ligure. Nell’intervista Veronica sembrava essere certa di voler uscire dal programma insieme a Zarino, ma come sappiamo le cose sono andate in un altro modo. Sui social i fan del programma si sono scatenati e in molti hanno criticato la tronista, che secondo loro avrebbe detto ‘no’ ad Alessandro solo per salire sul trono.

