“Pazza di lui”. Caterina Balivo, colpo di scena in diretta a ‘Vieni da me’: tutto lo studio in piedi

‘Vieni da me’, il contenitore pomeridiano Rai guidato da Caterina Balivo si conferma uno dei più seguiti dagli italiani. Simpatica, divertente, sempre pronta alla battuta, Caterina Balivo ha saputo conquistare il pubblico. Merito di una classe e di un talento innato, merito anche di tanti super ospiti che riesce ad accogliere all’interno della sua trasmissione. E così ecco un altro pezzo da novanta: dai Mondiali in Spagna nel 1982 arriva Antonio Cabrini.

Ospite di Caterina Balivo, a cui ha raccontato alcuni interessanti aneddoti sulla sua carriera. L’ex difensore della Nazionale, che sbagliò il rigore nella finale poi vinta con la Germania, ha raccontato di essere stato un vero e proprio sex symbol nei suoi anni d’oro: «Molte ragazze mi lanciavano addosso reggiseni, collanine, lettere. Una volta mi hanno strappato anche la camicia!». È dello stesso avviso Caterina Balivo, che sorridendo ha ammesso di fronte a Cabrini: «Certo che eri veramente bello, ti avrei fatto il filo anche io…». Continua dopo la foto

















Il campione del mondo ’82 ha rivelato di avere un gruppo Whatsapp con i suoi compagni di spedizione in Spagna: «Commentiamo le notizie divertenti e poi ogni mattina “Buongiorno campioni del mondo! Come va?”. Un altro colpo da ko alla concorrenza quello tirato da Caterina Balivo. Nata Secondigliano (NA) il 21 febbraio 1980. Cresciuta ad Aversa, Caterina Balivo nel 1999 partecipa al concorso di Miss Italia approdando alla finale di Salsomaggiore (PR) dove si classifica al terzo posto. Continua dopo la foto









Nel 2000 e nel 2002 segue dei corsi di recitazione e nel 2001 frequenta uno stage di giornalismo presso Stream News. Dal 2002 è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Campania. Nel 2003 debutta nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro: partecipa al film “Il regalo di Anita”; interpreta “Con le buone o con le cattive” e “Trenta senza Lode”, due commedie teatrali entrambe per la regia di Marco Falaguasta. Continua dopo la foto







Poi il grande salto in tv, come conduttrice In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio 2012 diventa mamma di Guido Alberto Brera, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è poi sposata il 30 agosto 2014 a Capri. Nel 2014 presenta in tv un nuovo programma culinario: “Il più grande pasticcere”. Il 13 marzo 2017 annuncia, con una foto nei suoi social e blog, di essere incinta del secondo figlio. Il 16 agosto 2017 Caterina Balivo diventa mamma di Cora.

