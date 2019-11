Uomini e Donne, arriva una segnalazione incredibile: la tronista Giulia è sconvolta e scoppia in lacrime

Oggi a ‘Uomini e Donne’ è andato in onda il Trono Classico e la grande protagonista è stata la tronista Giulia Quattrociocche. Nonostante non abbia ancora ufficializzato la sua scelta, il pubblico è convinta che la decisione sia ormai stata presa. Fondamentale per la gente lo sguardo inequivocabile della ragazza nei confronti del corteggiatore Daniele Schiavon e le parole dette su di lui.

Strada quindi molto in salita per il suo ‘rivale’ Alessandro Basciano, che è stato anche duramente criticato da Giulia. Quest’ultima lo ha accusato di condurre una vita troppo mondana e di aver postato un brano musicale ascoltato anche dalla sua ex compagna. La Quattrociocche ha manifestato spontaneamente i suoi sentimenti dopo che è accaduto un episodio importante e non proprio positivo. (Continua dopo la foto)

















Alla redazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è arrivata infatti una segnalazione, comunque apparsa non credibile, nella quale una donna affermava che Daniele si stesse frequentando con una ragazza di nome Valentina. Ed a quel punto la tronista è quasi scoppiata in lacrime, andandosene completamente in tilt. (Continua dopo la foto)













“Non riesco ad essere lucida perché veramente mi piaci, e per me questo è un problema enorme. Sarebbe una delusione di quelle estreme. Non riesco ad essere lucida ed obiettiva. Non capisco perché non si possano evitare tante cose…”, ha affermato la Quattrociocche. (Continua dopo la foto)

Schiavon ovviamente si è difeso confessando il fatto che il venerdì sera ama svagarsi e divertirsi e partecipare a delle serate, visto che durante la settimana lavora praticamente ogni giorno. Ma Giulia non ha accettato queste giustificazioni perché aveva contestato in precedenza la vita mondana anche all’altro corteggiatore. Ed ora non è comunque da escludere che Giulia possa bruciare subito le tappe ed annunciare al pubblico la sua scelta. La Quattrociocche è nata a Roma nel 1992 ed è studentessa all’università di Tor Vergata a Roma, all’ultimo anno della laurea triennale. Ha dichiarato in passato di aver detto no ad un’offerta che proveniva dalla Cina per non lasciare sola la madre. Ha un negozio virtuale su ‘Depop’, un sito web dove è possibile vendere le proprie cose tra privati. Nel 2014 ha preso parte alla graduatoria per una borsa di collaborazione con l’ateneo romano per lavorare part-time in biblioteca, ma non è rientrata tra i vincitori.

