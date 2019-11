“No!”. Elisabetta Gregoraci, anche Caterina Balivo tuona sul caso Briatore. Succede in diretta

La presunta relazione sentimentale tra Flavio Briatore e la giovane Benedetta Bosi continua a tenere banco, nonostante l’imprenditore abbia smentito categoricamente questa ipotesi. Per Flavio il rapporto con lei è di semplice amicizia, come ha confermato durante un’intervista a ‘Novella 2000’. Ma ora si aggiunge una nuova puntata di questo capitolo.

Alla trasmissione ‘Vieni da me’ di Rai 1 si è parlato del commento di Elisabetta Gregoraci, la quale aveva affermato: “Mi fa rabbrividire”, in merito all’eventuale liaison tra l’ex marito e Benedetta. In molti hanno contestato questa sua frase, visto che anche tra lei e Briatore la differenza di età era ampia: 30 anni. Quella con la Bosi è comunque maggiore, pari a 49 anni. (Continua dopo la foto)

















L’ospite del programma Stefano Dominella, con la sua classica ironia, ha dichiarato che Elisabetta l’ha fatta “un po’ fuori dal vaso”. Ma la Balivo non ha accettato di buon grado questo parere e si è scagliato contro Stefano in maniera quasi del tutto inaspettata. (Continua dopo la foto)













“Non mi toccare Elisabetta”, ha detto con determinazione Caterina. In studio è intervenuto anche Roberto Alessi di ‘Novella 2000’, l’autore dell’intervista a Briatore, nel quale quest’ultimo aveva dichiarato: “Lei è assolutamente un’amica”. Restano comunque dei dubbi soprattutto per il comportamento assunto dalla 20enne sui social. (Continua dopo la foto)

Infatti, vedendo le foto dell’imprenditore 69enne in compagnia di Benedetta, nemmeno il settimanale ‘Chi’ ha creduto alle parole dell’uomo: “Lui, per prudenza, smentisce, anzi afferma di essere single. Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non crede proprio nessuno”. A contestare le affermazioni della Gregoraci ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli: “Non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere. Ora, per coerenza, mi aspetto che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni”. Ma andiamo a capire chi sia Benedetta Bosi. Nasce a Massa, in Toscana, nel 1999. Frequenta il liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale e successivamente si trasferisce a Milano. Adora gli animali ed ha un gatto di nome Minù. I due si sono conosciuti a Montecarlo e Flavio ha deciso di invitarla a cena.

Pago, stanco dei gossip, rivela sui social il suo vero amore. Fan sciolti: “Siete bellissimi”