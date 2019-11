Nonostante Temptation Island Vip sia finito da tempo, gli ex protagonisti fanno ancora parlare. Soprattutto Serena Enardu e Pago, gli unici insieme a Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti a uscire dal villaggio separati. È chiaro a tutti che l’ex tronista e il cantante si sono lasciati, ma il pubblico non ha ancora le idee chiare sul rapporto di Serena con il single Alessandro, che ha subito raggiunto dopo il falò e la rottura con Pago.

La domanda cardine è: dopo la fine della sua storia con Pago, ha iniziato una storia con l’ex tentatore? In realtà una risposta esaustiva non è ancora arrivata. Finora si sa che i due continuano a sentirsi, ma pare che non si siano ancora visti. Ma ora a rivelare quanto sta accadendo tra loro dopo il reality è lo stesso Alessandro, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. (Continua dopo la foto)

















Alessandro non trova le parole giuste per definire il suo rapporto con Serena Enardu perché in realtà non è ancora definito. L’ex tentatore dice di sentirla spesso e che dopo il programma, quando è stata travolta da critiche e accuse, le è stato vicino ma pare che non sia ancora arrivato il momento per iniziare insieme una nuova vita. “Mi piacerebbe vederla – spiega -, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”. (Continua dopo la foto)









Va anche considerata la distanza: Alessandro vive a Sabaudia e Serena a Cagliari. “Ma se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione – prosegue Alessandro sulle pagine di Uomini e Donne Magazine – oggi le dico che lascio che le cose facciano il loro corso senza pormi freni”. Dunque, sembra proprio che lui sia davvero pronto a iniziare una storia con Serena, che invece pare voglia aspettare ancora qualche tempo prima di buttarsi in un’altra storia. (Continua dopo le foto)







Con il cantante d’altronde è finita da poco e dopo quasi 7 anni d’amore. È comprensibile che la ex tronista abbia bisogno di tempo dopo una relazione così lunga e così importante. Nell’intervista Alessandro spiega infine il motivo per cui non si è presentato in studio, a Uomini e Donne, durante il confronto tra Serena e Pago: “Non ero pronto fino in fondo per entrare. Non volevo mettere ulteriormente in difficoltà Pago né essere un peso per Serena”, ha ammesso.

