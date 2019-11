Grande delusione per Stefano De Martino: la ‘soffiata’ amareggia anche il pubblico

Stefano De Martino al Festival di Sanremo? La spifferata degli ultimi giorni ha entusiasmato le fan. A lanciare l’indiscrezione che ha mandato in estasi tante signore e signorine è stato il settimanale Spy che ha appunto scritto che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi era tra i papabili per il Festival di Sanremo (ricordiamo che la 70esima edizione sarà condotta da Amadeus). Per tutte quelle che ci avevano creduto e sperato, una brutta notizia. A riportarla è Alberto Dandolo su Oggi:

"Il bravo Stefano non sbarcherà a Sanremo. Per lui si profilano importanti progetti su Rai 2, rete che continuerà a puntare sul suo talento". Insomma, Stefano De Martino non sarà a Sanremo ma pare che per lui le porte di mamma Rai resteranno aperte. Che cosa avranno in serbo per lui? E se lo dice Dandolo bisogna crederci: lui è super informato e certe cose le sa… Che la Rai sia contenta di De Martino è ovvio: il ragazzo ha talento e i numeri che sta facendo registrare con il suo "Stasera tutto è possibile" parlano chiaro.

















La Rai se lo terrà da conto e non lo manderà certo via. Però, certo, è un peccato che Stefano non sia a Sanremo. Saremmo state curiose di vederlo in tutto il suo splendore sul palco dell'Ariston. Intanto Stefano si porta a casa le sue soddisfazioni. "Finalmente si sta disegnando il palinsesto di Rai 2. Lunedì è un giorno di contro programmazione e De Martino è stato l'eroe di questa contro programmazione", ha detto di lui a TvBlog il direttore di RaiDue Carlo Freccero.









Stefano sta diventando così forte da oscurare persino la moglie Belen? Anche lei, almeno secondo indiscrezioni, era tra le papabili per il Festival. Almeno fin quando Amadeus, conduttore e direttore artistico della 70esima edizione, ha detto la sua al Messaggero: "Voglio scommettere su un volto femminile. Monica Bellucci e Chiara Ferragni? Perché no? – ha detto il presentatore – […] Se è da escludere il ritorno di Belen Rodriguez? Direi di sì. Voglio un Festival imprevedibile. Pieno di sorprese".





Insomma, Amadeus non ha alcuna intenzione di aver al proprio fianco Belen. E pensare che l’argentina un po’ ci aveva sperato come dimostra la dichiarazione di qualche giorno fa: “Sanremo mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”.

