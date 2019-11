Natalia Titova, chi si rivede. Ecco che fine ha fatto la russa di Ballando

La ballerina ed ex insegnante di ‘Amici’, Natalia Titova, torna alla ribalta e fa parlare di sé. La donna si è concessa ad un’intervista a ‘Vieni da me’, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ha iniziato il suo colloquio partendo dalla sua infanzia vissuta in Russia per poi soffermarsi sul suo arrivo in Italia. In seguito ha raccontato del sodalizio artistico con l’ex partner Simone Di Pasquale, dell’esperienza di ‘Ballando con le stelle’ e della famiglia costruita assieme a Massimiliano Rosolino.

Natalia ha detto di aver rinunciato alla prosecuzione dell’avventura con il programma di Milly Carlucci per seri problemi ad un ginocchio. Infatti, lei da bambina aveva rischiato di perdere una gamba e ciò le ha causato non poche difficoltà durante l’intera carriera professionale. Ed a proposito del ginocchio si è lasciata andare ad una nuova confessione. (Continua dopo la foto)

















“Il problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso un pochino prima di ballare: sentivo che meglio di così non potevo fare. Si tratta praticamente di andare via un’ora prima che dieci minuti dopo”, ha dichiarato la Titova. Che successivamente ha speso belle parole nei confronti di Emanuele Filiberto, con il quale vinse nel 2010 ‘Ballando con le stelle’. (Continua dopo la foto)













“Per me è stata una bellissima esperienza, era davvero facile lavorare con lui. Con lui ho dei ricordi bellissimi: è un vero principe, ha dato tutto quello che poteva dare, senza chiedere mai nulla in cambio. Era uno dei primi ad arrivare e offriva il caffè a tutti”, ha ammesso la ballerina russa. E proprio grazie allo show televisivo ha incontrato il suo grande amore, l’ex nuotatore Rosolino, con il quale ha concepito le figlie Sofia e Vittoria. (Continua dopo la foto)

“Tra me e Massimiliano c’è stata fin da subito una certa sintonia. A casa lui è un bambino, gioca molto con le nostre figlie. A volte cerca però di essere autoritario. Il terzo figlio? Per ora basta, Massimiliano vale come due bambini”, ha ironizzato Natalia. La ballerina nata a Mosca il primo marzo del 1974 è stata professoressa di ‘Amici’ dal 2015 al 2017. Ha anche avuto esperienze teatrali ne ‘La febbre del sabato sera’, ‘Tango d’amore’ e ‘Tutto questo danzando’. Le figlie della coppia sono nate rispettivamente il 16 luglio 2011 e il 19 gennaio 2013.

Sposo Cristiana Capotondi solo a una condizione”. È il celebre fidanzato a parlare chiaro