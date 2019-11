Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore.

A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente pagina. Poi, a settembre, l'incontro al trono over. E quando Riccardo l'ha vista uscire (e baciare) Armando Incarnato ha capito di amare ancora la sua ex fidanzata e ha deciso di svelare i suoi sentimenti in una lettera. Ida Platano inizialmente ha preso tempo. Poi ha detto di non amarlo più, ma poco dopo è tornata sui suoi passi e ha scelto di dare un'altra occasione alla loro relazione.

















Dunque la decisione di lasciare il dating show di Canale 5 per provare a vivere lontano da tutto e da tutti la loro storia d'amore. La coppia è tornata anche nel programma di Maria De Filippi per raccontare come procedono le cose ora che hanno ricucito il rapporto. Sono felici insieme, anche se lei dice di non sentirsi all'altezza di Ricardo e lamenta poco trasporto fisico.









Ida Platano si è anche confessata su Uomini e Donne Magazine a cui, oltre a raccontare dell'amore ritrovato con Riccardo, ha parlato anche del suo passato. Il pubblico di UeD sa bene che la dama è mamma di Samuele, 10 anni, ma probabilmente non che Ida si è sposata giovanissima e per amore si è trasferita dalla Sicilia a Brescia. "A 18 anni mi sono dovuta sposare per seguire al nord l'amore di allora (senza matrimonio i miei me lo avrebbero impedito), quello che poi è diventato mio marito. il mio matrimonio è durato solo 10 anni", ha spiegato.







Ida ha dunque dovuto lasciare la sua famiglia a soli 18 anni e ha passato anni a cercare di realizzarsi per vivere in una città sconosciuta, ovvero Brescia. La sua forza, il suo punto fermo, la sua vita è stato ed è il figlio: “Samuele è l’amore della mia vita. Mi piace essere mamma anche se è faticoso fare la madre e il padre. Mio figlio è nato da una breve relazione, ma l’ho desiderato tantissimo. Sono un po’ rigida nell’educarlo, me ne rendo conto anch’io, ma ci tengo molto alle regole”, ha raccontato la dama sempre al magazine di UeD.

