“Sposo Cristiana Capotondi solo a una condizione”. È il celebre fidanzato a parlare chiaro

L’amore tra l’imprenditore ed il conduttore televisivo Andrea Pezzi e l’attrice Cristiana Capotondi va a gonfie vele. I due sono felicemente impegnati da più di dieci anni. La donna in passato aveva parlato così del suo partner: “Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto”.

La 39enne romana aveva aggiunto: "Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della felicità". Ora è toccato a lui parlare della relazione e lo ha fatto davanti alle telecamere di 'Vieni da me' condotto dalla bravissima Caterina Balivo. Non sono mancate dichiarazioni a sorpresa.

















Innanzitutto la conversazione è stata basata sul nuovo libro, 'Io sono', pubblicato da Andrea. Il volume si sofferma sull'uomo ed il rapporto che ha con le tecnologie. Oltre che del libro, Pezzi è tornato a parlare di Claudia Pandolfi, che lasciò il marito per stare con lui, ma soprattutto di Cristiana.













L'ex dj di 'Radio Deejay' ha toccato l'argomento nozze, sorprendendo la Balivo e il pubblico con una risposta particolare: "Matrimonio? Non so se ci sposeremo…aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei", ha affermato con un sorriso stampato sulle labbra.

La Capotondi infatti conobbe Andrea dopo aver preso parte ad alcuni programmi televisivi e decise di non lasciarselo sfuggire. Il conduttore televisivo è nato a Ravenna il 21 novembre 1973. Nel 1996 diventa un volto di ‘MTV Italia’ e conduce ‘HOT!’ e ‘Tokusho’. Recentemente, prima dell’intervista a ‘Vieni da me’, presenta il suo libro a ‘Radio Deejay’. Per quanto concerne le attività imprenditoriali, nel 2006 fonda ‘OVO’, una media company che produce brevi video documentari distribuiti su piattaforme media. Poi crea ‘Gagoo Group’, una holding che gestisce la crescita di aziende basate sulla Digital Transformation del mercato Media e Consumer. Cristiana, oltre ad essere conosciuta per le sue immense doti professionali come attrice, è anche vicepresidente della Lega Pro dal 6 novembre 2018. Lei è infatti una grande appassionata di calcio e si è posta l’obiettivo di riformare la categoria, favorendo una tutela maggiore dei calciatori.

