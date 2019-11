Sossio Aruta e Ursula Bennardo non potrebbero essere più felici. Da poco genitori della piccola Bianca, si sono decisamente lasciati alle spalle i tempi delle liti feroci a Uomini e Donne, dove si sono incontrati per la prima volta. Tanto più che presto si giureranno amore eterno. La notizia del matrimonio era nell’aria da tempo. L’ex cavaliere del trono over aveva più volte ribadito di voler portare la sua Ursula all’altare.

Aveva già chiesto a Ursula di sposarlo nell’ultima puntata del programma a cui avevano partecipato, quella in cui avevano fatto il grande annuncio della dolce attesa e ora a quanto pare le nozze verranno celebrate molto presto. Nel 2020, ma la data non è ancora stata svelata. Sossio, 48 anni, ha infatti confessato al settimanale Nuovo Tv che i preparativi perché i fiori d’arancio siano perfetti sono già in corso. (Continua dopo la foto)

















“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando”, ha rivelato l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Vip. “La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze”, ha aggiunto il calciatore 48enne, che ha alle spalle il matrimonio con Rossella, la mamma dei suoi due maschietti, Diego e Daniel. (Continua dopo la foto)









Anche Ursula Bennardo era già mamma prima di accogliere la piccola Bianca. La ex dama di Uomini e Donne ha infatti già tre figli maschi nati dal precedente matrimonio. E così fra qualche mese Sossio e Ursula diventeranno marito e moglie. Le fedi, però, già le portano al dito. Nell’intervista a Nuovo Tv Sossio ha infatti svelato anche il regalo fatto alla compagna 37enne in occasione della nascita della loro Bianca. (Continua dopo le foto)







Subito dopo il parto, avvenuto lo scorso 11 ottobre, Sossio ha regalato a Ursula due fedi con inciso sopra il nome della figlia. L’anello è il simbolo del loro sentimento e anche della tradizione, come spiegato dallo stesso Aruta al settimanale: “Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli. È un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà”.

