“È scappato”. Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, cosa è successo tra Luca e Cecilia

Sembrava che tutto procedesse per il meglio e invece nemmeno per Luca Serena e Cecilia De Stefanis l’esperimento di ‘Matrimonio a prima vista’ ha funzionato. E dire che i fan ci speravano: dopo il crack delle altre coppie, la loro pareva andare avanti mesi dopo le nozze, poi è arrivata la batosta. Per Cecilia soprattutto, che sembrava non essere neanche intenzionata a incontrare Luca per come è andata a finire.

Avrebbe preferito ricevere un "no" e divorziare subito, invece di accendere la speranza e assistere poi a un dietrofront. E ora lei racconta cosa è successo nel dettaglio: "Io e Luca non stiamo più insieme. Quando è arrivato il momento di organizzarsi, Luca si è tirato un po' indietro. Lui è venuto a Roma, doveva rimanere un po' di giorni e a un certo punto ha deciso di andarsene prima. Da lì è finita. Lui ha provato per un periodo a chiedermi come stavo, io ero un po' fredda".

















"Avrei preferito il suo no e da lì avremmo potuto ripartire come amici. Piuttosto che un sì e un tirarsi indietro. Lo avrei capito, perché il percorso non è stato tutto bello", ha aggiunto Cecilia, per cui non è stato facile vedere andare via il marito dopo sole 36 ore insieme a Roma. Luca, raggiunta la stanza del confronto, dice che aveva già il dubbio durante la scelta.









E "passando del tempo con Cecilia, non volermene, mi sentivo a disagio – ha aggiunto – Non stavo bene. Speravo che fuori dalle telecamere potesse cambiare qualcosa però così non è stato. Non era lei in sé, non mi sentivo bene con me stesso". Per lui sono bastate quelle 36 ore per capire che non avrebbe potuto funzionare con Cecilia. E agli esperti ha spiegato: "Mi spiace dirlo ma quelle 36 ore son bastate per capire. Mi spiace se son scappato così, ma non stavo bene".





#MatrimonioAPrimaVista Luca è più falso di una Federica e una Cecilia. Ha detto sì per fare il tronista dei poveri. La scelta televisiva. In 3 giorni cambia idea. pic.twitter.com/fB9GRlvd4V — LE GIF DI TINA (@Gif_di_Tina) November 5, 2019

#matrimonioaprimavista ho criticato Federica. Ok, il peggio di questa stagione è Luca. pic.twitter.com/OAq9hetlJf — Sabrina (@LaSabrinaF) November 5, 2019



Luca ha infine detto di sperare in un’amicizia con Cecilia e se lei inizialmente sembrava non volerne sapere poi ha accettato di sentirlo e ammesso: “In realtà io gli voglio bene, per me è stata una persona che ha fatto una pazzia insieme a me e non lo dimentico più”. Il nuovo confronto ha però fatto decisamente cambiare idea al pubblico su di loro. Soprattutto su Luca, che secondo i fan che si sono poi riversati sui social a commentare è stato falso durante il percorso.

