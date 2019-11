Tiberio Timperi rompe il silenzio su Francesca Fialdini. La verità lascia ‘senza parole’

“Ho incontrato degli amici veri in questa squadra. Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”. Visibilmente emozionata, Francesca Fialdini aveva chiuso la scorsa edizione de ”La vita in diretta” abbracciando forte Timperi il quale un po’ sorpreso aveva cercato di frenare la commozione della collega: “Ma che piangi? Mica siamo morti“.

Durante la scorsa stagione del programma le voci sul rapporto non troppo amichevole tra i due conduttori avevano riempito le riviste di gossip, ama oggi Tiberio Timperi ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV. (Continua a leggere dopo la foto)

















Un rapporto fatto, a volte, di litigi e discussioni, almeno secondo tanti siti, ma mai di inimicizia, tant’è che Timperi è tornato sull’argomento chiarendo, una volta per tutte il suo rapporto con l’ormai ex collega. “Non andavamo d’accordo? Una cretinata! Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora spesso. Quando discutevamo lo facevamo per trovare un accordo migliore”, ha spiegato Tiberio Timperi al settimanale. Il conduttore ha parlato dei tanti pettegolezzi che si sono creati: “Sulle nostre liti in tanti ci hanno ricamato” . Insomma, tra i due non c’era proprio nessuna guerra in atto. I loro ‘battibecchi’ erano semplici scambi di opinioni. (Continua a leggere dopo la foto)









Tiberio Timperi, da settembre tornato alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia, ha svelato di avere un grande rimpianto. “Una volta a Los Angeles una persona di un’agenzia di star mi invitò a fare un provino. Giunto lì, mi hanno detto che dovevo compilare dei moduli… erano tantissimi, perciò ho lasciato perdere! Quelle persone mi hanno guardato come se avessi strappato il biglietto vincente della lotteria. Ho perso il mio treno per Hollywood, ma poi ho recitato in varie fiction italiane”, ha sottolineato subito dopo, aggiungendo inoltre: “Chissà che il tutto non possa ripartire da lì”. (Continua a leggere dopo la foto)





Tiberio Timperi, intanto, conduce con Monica Setta la nuova edizione di Uno mattina in famiglia su Rai Uno. Il giornalista, però, ha un sogno: “Se potessi ricondurrei Verdetto Finale che, alla pari di Uno Mattina in Famiglia, mi ha regalato molte soddisfazioni. Ma mi piacerebbe anche fare un programma sulle automobili, essendo un grande appassionato di motori”.

