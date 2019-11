Alessia Marcuzzi, quanta roba. Si è presentata così a Le Iene e il dettaglio non è sfuggito a nessuno

Le Iene Show, Alessia Marcuzzi sorprende tutti: quel dettaglio non è sfuggito a nessuno. È andata in onda martedì 5 novembre una nuova puntata dell’irriverente show di Italia 1. Anche nell’ultima puntata la conduttrice Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look di gran moda dimostrando di essere una vera guru in fatto di stile. Per la puntata del 5 novembre Alessia ha optato per un top panna corto, una giacca oversize dello stesso colore, un paio di jeans morbidi e dei tacchi vertiginosi. Era uno schianto. Ma la cosa che tutti hanno notato ha lasciato a bocca aperta. Il dettaglio riguarda proprio gli abiti scelti dalla conduttrice…

Lo avete notato anche voi? Alessia Marcuzzi indossava abiti low cost! A dimostrazione del fatto che non solo ciò che è costoso è bello. Ma poi, vabbè, Alessia sarebbe bella anche con indosso un sacco. Ma quello è un altro discorso. Se per le puntate precedenti de Le Iene, Alessia aveva optato, nell’ordine, per un maglione tigrato, una tuta di pelle e per un minidress, questa volta, ha cambiato. Continua a leggere dopo la foto

















I fan forse la avrebbero preferita un po’ più scoperta ma Alessia era comunque molto sexy (tra l’altro non aveva il reggiseno). I jeans modello boyfriend alla caviglia con il top con la pancia scoperta era uno schianto. Sia i jeans che il top sono capi low cost: sono infatti di Zara e costano rispettivamente 39 e 7,95 euro. Insomma, con neanche 50 euro Alessia Marcuzzi era vestita d’incanto. I dettagli, però, erano preziosi. La giacca oversize è di YSL, mentre le scarpe sono di Jimmy Choo. Continua a leggere dopo la foto









E qui le cifre salgono vertiginosamente. A rendere ancora più sexy il look di Alessia c’era un “non reggiseno” e dal top si intravedevano i capezzoli. Una roba incredibile. Insomma, Alessia ha fatto centro e i fan sono rimasti ancora una volta senza parole di fronte alla sua bellezza e alla perfezione. Ricordiamo che Alessia non è una ragazzina ma ha 46 anni. Ecco, li porta splendidamente perché ne dimostra almeno 10 di meno. Continua a leggere dopo la foto





Alessia Marcuzzi è molto amica di Mara Venier. Di recente le due hanno fatto un’intervista doppia sul settimanale Oggi. “Siamo due matte rock – ha detto al Venier – e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe due figli da due uomini diversi… In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia”. E la Marcuzzi ha aggiunto: “Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il ‘pacchetto’”. E che pacchetto!

