Amici di Maria De Filippi è il vero decano del mondo dei talent show. Prima di X-Factor, The voice of Italy, Tu si que vales, l’intuizione è arrivata proprio alla moglie di Maurizio Costanzo, pezzo forte di casa Mediaset ormai da una ventina di anni. La prima edizione si chiamava ”Saranno Famosi” ed è andata in onda nel lontano 2001. Vi ricordate tutti i concorrenti che hanno partecipato? Purtroppo no, la gran parte finisce nel dimenticatoio, anche per il successo mancato.

Dalle edizione del talent sono uscite molte persone che hanno sfondato nel mondo dello spettacolo, Basti pensare a Kledi Kadiu, Irama, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Anbeta Toromani e i freschissimi Giordana Angi e Alberto Urso. Tra i concorrenti delle edizioni del talent, però, c’è anche chi, a differenza di questi ultimi, nonostante il successo iniziale sono scomparsi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Una di queste è Marianna Scarci. All’epoca la giovane riuscì ad arrivare in finale e il suo talento le aprì le porte del mondo dello spettacolo. L’ex ballerina ventenne che arrivò a un passo dall’agguantare la vittoria finale – poi andata al cantante Dennis Fantina – oggi ha cambiato radicalmente stile di vita. Attraverso i suoi profili sui social network, apprendiamo sia diventata mamma di due splendide bambine, Sophia e Mia. Il compagno Mirko è ancora l’ex fidanzato storico già presente ai tempi in cui ballava in televisione. (Continua a leggere dopo la foto)









La Scarci era rimasta coinvolta nell’operazione “Octopus” ed era stata condannata a 22 mesi di carcere in primo grado per l’intestazione fittizia dello “Squalo beach”, uno stabilimento balneare di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Nel 2011 la struttura balneare era stata sequestrata dalla magistratura nel corso di un blitz e di indagini che avevano portato all’arresto di 11 persone. Lo stabilimento era stato poi affidato a “Libera”, l’associazione antimafia. (Continua a leggere dopo la foto)





Marianna Scarci era stata dunque accusata di reato mafioso e condannata in primo grado. La sentenza però è stata ribaltata dalla Corte d’Appello, che ha assoluto la ballerina di Amici e altre persone vicine a lei. Marianna non ha mai parlato di quella vicenda e, sui social, preferisce mostrare quanto di bello c’è nella sua vita, a cominciare dalle adorate figlie alle quali dedica la maggioranza del suo tempo.

