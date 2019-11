Jonathan Kashanian è uno stilista che è diventato un volto noto della televisione dopo la vittoria al Grande Fratello. Era il 2004, quinta edizione del reality, quando trionfa con il 38% dei voti battendo Katrina e Alessandro. Lo stilista è stato uno dei concorrenti più imitati dalla Gialappa’s Band per il suo modo di parlare, per la sua ossessione per la moda e per i suoi vestiti e oggetti particolari.

Conquistato il GF, per Jonathan comincia a lavorare in tv e tra i suoi lavori ricordiamo quello di conduttore e autore di ‘Modeland’ su All Music, inviato de ‘La vita indiretta’, ‘Festa italiana’ e ‘Mezzogiorno in famiglia’ sulla Rai, opinionista di Markette su La7, accompagnatore al pianoforte e inviato all’estero di Chiambretti Night su Canale 5. E, ancora e sempre sul piccolo schermo Jonathan Kashanian ha partecipato come concorrente di ‘Caduta libera!’ su Canale 5 e di ‘Bring the Noise’ su Italia 1. (Continua dopo la foto)

















Ma per Jonathan Kashanian il ruolo più di spicco è stato quello ricoperto dal 2006 al 2016 a ‘Verissimo’. Dapprima ospite fisso, poi come inviato, opinionista, esperto di moda, stilista e makeover desinger. Nell’ultima stagione a cui prende parte, quella 2015-16, viene inviato in Italia e nel mondo per visitare i set cinematografici e di fiction. Jonathan, che collabora anche con testate giornalistiche e case di moda ed è docente di un corso di personal shopping online, ha anche preso parte a dei film. (Continua dopo la foto)









Nel 2007 l’ex gieffino partecipa al film di Carlo Vanzina ‘2061 – Un anno eccezionale’, 3 anni dopo in ‘A Natale mi sposo’ per la regia di Paolo Costella. Il 2018 segna il ritorno di Jonathan Kashanian in un reality show. Partecipa infatti come naufrago all’Isola dei Famosi, 13esima edizione, e si classifica quinto nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Jonathan Kashanian lavora anche in radio: è attualmente un conduttore di RTL 102.5 e da settembre 2019 è anche entrato nel cast di ‘Detto Fatto’ di Bianca Guaccero come tutor. (Continua dopo le foto)







Pochi lo sanno ma Jonathan, che è nato il 15 gennaio del 1981, a Ramat Gan, una cittadina del distretto di Tel Aviv, in Israele, da genitori ebrei iraniani emigrati a Milano ed è alto centottantacinque centimetri per un peso di circa sessantacinque chili, è uno pseudonimo: il suo vero nome è Yehonatan Kashanian. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Jonathan è riservatissimo. Non ha mai voluto rendere noto il suo orientamento sessuale né si è mai saputo nulla circa i suoi amori passati. Ma ha più volte il desiderio di avere un figlio. Si è a lungo parlato dell’amicizia particolare stretta con Bianca Atzei sull’Isola ma a quanto pare l’idillio è finito. E male. E infatti quando il nome della cantante è uscito a Detto Fatto c’è stato un momento di gelo. “Ma non eravate amici?”, gli ha chiesto Bianca Guaccero. E Jonathan, stranito: “Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali”.

“Devo dirvelo”. Detto Fatto, Jonathan lo confessa: un dolore che rivive ogni anno