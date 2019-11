C’è già fermento per l’edizione 2020 de ‘L’Isola dei Famosi’. Gli autori del reality show pare abbiano seguito con particolare attenzione la sedicesima edizione del ‘Grande Fratello’, condotta da Barbara D’Urso. Uno degli ex concorrenti del GF che ha avuto la proposta è stato Cristian Imparato, ma la risposta non è stata positiva.

"Me lo hanno proposto, ma onestamente non me la sono sentita. Assolutamente no. Non potrei mai prendere parte all'Isola dei Famosi. Io odio stare a contatto con la natura, dopo un giorno di campeggio voglio già scappare", ha detto il cantante palermitano vincitore della prima edizione del talent show 'Io Canto'.

















Non tutti però sono d'accordo con Imparato. Colui che partirebbe immediatamente per questa avventura sarebbe infatti l'ex gieffino Kikò Nalli. Al settimanale 'DiPiù' ha infatti affermato: "Visti tutti gli impegni che ho, se non faccio adesso l'Isola dei Famosi non la faccio più. Ma della questione per ora non voglio parlare anche perché, prima, ne voglio discutere approfonditamente con Ambra".













La ragazza ha immediatamente replicato così: "Accetterei di andare all'Isola dei Famosi per andare a trovare Kikò. La verità è che sono già molto magra, difficilmente riuscirei a prendere parte a un programma così duro come concorrente". Dunque, non resta che attendere ulteriori notizie, ma l'ex marito di Tina Cipollari è determinato come non mai a partecipare al reality.

Sono comunque già numerosi i nomi dei papabili personaggi che potrebbero far parte del cast. Si vocifera con sempre maggiore insistenza che tra i concorrenti possano esserci l’attrice ed ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ Eleonora Giorgi, la showgirl ed ex gieffina Maria Monsè, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Jack Vanore, l’ex vincitore di ‘Caduta Libera’ Nicolò Scalfi, l’ex annunciatrice ed ex ‘Isola dei Famosi’ Maria Giovanna Elmi, il cantante neomelodico Rosario Miraggio, l’ex personaggio di ‘Temptation Island Vip’ Sossio Aruta, l’attore Angelo Costabile, l’ex attrice porno Milly D’Abbraccio, la culturista Valentine Demy e la showgirl Luana Borgia. Nella scorsa edizione del programma vinse il judoka Marco Maddaloni, che sconfisse in finale Marina La Rosa, dopo 64 giorni di sopravvivenza.

