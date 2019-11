Tensioni al trono over di Uomini e Donne, dove Valentina Autiero ha manifestato al cavaliere Simone delle perplessità sul suo essere poco deciso e sull’avere comportamenti poco spontanei. L’affascinante nuovo protagonista del dating show di canale 5 ha attirato le attenzioni della veterana Valentina che, finora, non ha ancora trovato il suo principe azzurro e le dame arrivate in trasmissione all’inizio della stagione Deborah, l’altra Valentina e Simonetta. Quattro donne molto diverse non solo dal punto di vista fisico, ma anche caratteriale.

Il comportamento del cavaliere non è piaciuto alla Autieri, che nel corso della registrazione gli ha fatto una vera e propria sfuriata. “Mi rode il cu*o che non mi ha mandato neanche il buongiorno stamattina”, ha spiegato Valentina. “Vorrei fare le stesse cose con entrambe”, ha risposto Simone riferendosi alla conoscenza con un’altra dama. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Non puoi fare le stesse cose. Ti sto dicendo che mi dà fastidio è il fatto che tu ti giustifichi per paura di far soffrire l’altra”, ha spiegato ancora Valentina. “Non voglio essere rigida come sempre, gli concedo il beneficio del dubbio, però, cerca di comportarti come meglio credi”, ha detto ancora. . La lite è degenerata quando la Autiero ha visto un filmato in cui Simone dice chiaramente all’altra Valentina che “con Valentina non ci avrei neanche ballato”. (Continua a leggere dopo la foto)









Di fronte alla titubanza del cavaliere con chi ballare, la dama ha deciso di risolvergli il problema ballando con Samuel, ma poco dopo è sbottata. “Non mi devi prendere per il c…o – ha urlato Valentina –! Mi hai fatto fare pure una figura di m…a!”. Simone ha cercato di giustificarsi ma anche Tina Cipollari a un certo punto si è detta stufa: “Falla finita perché fai più bella figura. Maria, ma dicono le cose e non si prendono la responsabilità!”. (Continua a leggere dopo la foto)





A questo punto anche Maria De Filippi è intervenuta facendo notare che Simone, per tenersi buono le due Valentine, ha mentito di fronte alle telecamere. Alla fine il cavaliere ha ammesso: “Io devo dire una balla all’una e una balla all’altra, e voi ve le fate dire però!”, queste le sue parole alle due Valentina. “E una si arrabbia e l’altra si arrabbia, si arrabbiano tutti! Cosa devo fare!”, ha precisato Simone. “Io fossi in voi chiederei scusa…”, ha detto ironicamente Maria De Filippi.

Veronica Burchielli: età, altezza, peso, fidanzato e figli