Veronica Burchielli è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne dell’edizione iniziata nel settembre del 2019. Sul trono del famoso dating show condotto da Maria De Filippi c’erano due ex volti del piccolo schermo: Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ex ex tentatore di Temptation Island e Alessandro Zarino, anche lui nel cast del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Veronica Burchielli sembrava aver fatto breccia nel cuore di entrambi i tronisti, sia l’ex corteggiatore Giulio Raselli che l’ex tentatore Alessandro Zarino, ma durante il suo percorso, la giovane ha deciso di ‘puntare’ solo su Alessandro, modello napoletano che nell’edizione 2019 di Temptation Island fece perdere la testa a Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena. La giovane uscì dal programma insieme a Zarino, ma poco dopo si rese conto che quella storia non poteva andare avanti perché ancora innamorata del suo ex. (Continua a leggere dopo la foto)

















La svolta per veronica Burchielli arriva nella puntata registrata il 31 ottobre 2019. Il tronista Alessandro Zarino organizza una scelta a sorpresa, ma lei, non credendo alle parole dell’ex tentatore, gli rifila un secco no. Pronta a tornare a casa, Veronica viene fermata da Maria De Filippi che le propone di sedersi sul trono. “Sono emozionata, contenta, perché vuol dire che si è visto del buono. Vengo quasi da una delusione dove penso delle porte si siano chiuse invece poi se ne apre una ancora più grande” ha detto Veronica alle telecamere di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova e a investire se qualcuno investe nei miei confronti“. Dopo il ‘no’ di Veronica Burchielli (qui il video), Alessandro Zarino ha detto: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro ma non ho mai giocato con nessuno. Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato”. (Continua a leggere dopo la foto)





Di Veronica Burchielli non si hanno molte informazioni. Ha due cani che spesso compaiono nelle foto su Instagram. Ha lavorato come parrucchiera, ama molto viaggiare e andare ai concerti. Per il resto è veramente una ragazza tutta da scoprire. Veronica Burchielli è nata nel 1995 a La Spezia. È alta 172 centimetri e pesa circa 55 chili.

