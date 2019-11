“Come mi ha cambiato”. Paolo Bonolis e la figlia malata: il racconto da brividi commuove tutti

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Di recente, l’uomo che abbiamo iniziato ad amare con Bim Bum Bam, ha scritto un libro “Perché parlavo da solo”. Ora il conduttore sta girando l’Italia per presentarlo. Lunedì 4 novembre era a Napoli: l’incontro era moderato dal conduttore e giornalista Franco Di Mare. Poi è intervenuto anche Lucio Presta che è da anni l’agente di Lucio Presta. Tra il pubblico era presente la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli e, tra i vip, la giornalista Veronica Maya.

Durante l'incontro Paolo Bonolis ha parlato della sua vita lavorativa e della sua vita privata. Ha parlato del suo profondo legame con Luca Laurenti, delle sue esperienze televisive, della passione per il calcio e dei suoi incontri con Pier Silvio Berlusconi. L'incontro è stata anche un'occasione per affrontare un tema molto delicato per Paolo Bonolis: la malattia della figlia Silvia. Ecco cosa ha detto in proposito.

















"Di lei parlo con molta sensibilità e con molta leggerezza, perchè è come gli altri figli. Ognuno di loro è portatore di qualcosa di nuovo nella vita e lei ha smussato la mia arroganza", ha detto il conduttore. Che poi ha spiegato: "Credo che se molti ragazzi, almeno una volta l'anno, visitassero un reparto ospedaliero, cambierebbero molte prospettive. Abbandonerebbero molte cose inutili che non rappresentano la vita". Il pubblico si è emozionato di fronte a quelle parole del conduttore.









Il conduttore ha poi spiegato che ultimamente è andato con la figlia alle Special Olympics, esperienza che per lui è stata molto emozionante. La ragazza è riuscita ad aggiudicarsi l'oro nei 100 metri assistiti: la sua avversaria, spaventata dal forte rumore della pistola, non è partita. Così ha vinto lei. "Erano presenti tutti ragazzi con problematiche diverse, ma si respirava un'aria di felicità e di allegria", facendo emozionare tutto il pubblico del teatro Diana di Napoli.





Paolo Bonolis è padre di 5 figli: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele. Silvia, la prima figlia che Bonolis ha avuto da Sonia Bruganelli, è nata con un problema al cuore. Paolo e Sonia cercano di starle accanto come possono e di non farle pesare la sua problematica. I due, convolati a nozze nel 2002, sono sposati dal 1997 e, oltre a essere marito e moglie, sono anche colleghi. Sonia dirige la SDLTV, che produce la maggior parte dei programmi condotti da Paolo, come Avanti un altro e Ciao Darwin.

