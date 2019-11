Tina Cipollari, si sa, ha accettato la sfida di perdere peso e ogni settimana nello studio di Uomini e Donne sale sulla bilancia per mostrare i risultati raggiunti al pubblico e alla naturopata che la segue in questo percorso di dimagrimento. Risultati che fino a pochi giorni fa erano entusiasmanti, poi la battuta d’arresto. L’obiettivo, lo ricordiamo, è quello di perdere almeno 25 kg entro Natale e tornare così al suo peso forma.

Quando ha iniziato la dieta, Tina pesava 84 kg e se già dopo una decina di giorni la bilancia segnava già meno 3, dopo 5 settimane l’opinionista storica di Uomini e Donne era addirittura scesa a 76 kg. Ne aveva già persi 8, quindi, e si è detta molto felice del verdetto della bilancia, pur ricordando che va considerato il peso del suo vestito. Anche la specialista si è detta soddisfatta: “Devo dire che è bravissima – ha commentato – Sta andando benissimo!”. (Continua dopo la foto)

















Ma veniamo all’ultima pesata in studio che, contrariamente alle precedenti, non ha portato buone nuove. Tina Cipollari, seppur determinata a tornare in forma per Natale, questa settimana non è calata di un etto e, addirittura, è ingrassata un pochino. Delusione, certo, ma la Vamp continuerà comunque a seguire il ferreo regime alimentare che le ha consigliato l’esperta. Nel dettaglio, stavolta le lancette hanno segnato 77 kg, qualcosa in più rispetto a 7 giorni fa. (Continua dopo la foto)









Come detto, la Vamp di Canale 5 non ha nascosto la sua delusione nel vedere quel risultato inatteso: “Mi sono rovinata il pomeriggio, mi sono rattristata”, ha detto in studio con evidente rammarico. E poi, con la sua proverbiale ironia, ha chiesto: “Non è che questa bilancia è taroccata?”. Ma ci sta, può capitare che a metà percorso della dieta la perdita di peso sia meno evidente. (Continua dopo foto e post)





Anche Maria De Filippi, che di solito la prende in giro su peso e dieta, ha provato a rassicurarla: “Può essere ritenzione idrica”. E poi la naturopata ha aggiunto, sempre per farla stare tranquilla: “Una battuta d’arresto può capitare”. Certo, come sempre in questi casi l’importante è non perdere la determinazione, andare avanti con forza di volontà e guardare il risultato finale.

