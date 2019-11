La pupa e il secchione, spunta il nome di una concorrente. Ma è polemica: “È una vergogna!”

Emergono nuovi dettagli sul grande ritorno in pista de La Pupa e il Secchione, programma in onda su Italia 1 dal prossimo anno. Se le due edizioni storiche di La Pupa e il Secchione furono condotte entrambe da Enrico Papi, è vero anche che accanto a lui ci furono prima Federica Panicucci e poi Paola Barale.

L’edizione 2019 del programma non dovrebbe recuperare Papi come conduttore maschile. Questo molto semplicemente perché il presentatore è legato da contratto al canale Tv8, su cui conduce il quiz Guess My Age. La conduzione del programma sarà nelle mani di Paolo Ruffini. Accanto a lui dovrebbe esserci Francesca Cipriani, presenza fissa e “disturbatrice” storica del reality. (Continua a leggere dopo la foto)

















In giuria, invece, la rivista Chi conferma la presenza di Valeria Marini e Vittorio Sgarbi, altro volto noto della trasmissione, insieme alla new entry Aldo Busi che invece ha svelato SuperGuidaTV. Ieri però Spyit ha rivelato che nel cast dovrebbe esserci anche un personaggio che farà sicuramente discutere, stiamo parlando di Stella Manente, l’influencer che qualche mese fa ha invocato Hitler contro il Gay Pride. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma a far discutere in queste ore è il nome di una delle “Pupe” che ha preso parte al famosissimo show di Italia1 e stiamo parlando di Stella Manente. – si legge su Spyit – L’influencer diventata famosa per aver invocato Hitler durante il gay Pride di Milano: ‘Perché Hitler non esiste più? Tu guarda che ammasso di gente’, queste le parole che Stella dichiarò durante una delle sue story su Instagram provocando la reazione di tantissime persone famose e non sui social.” (Continua a leggere dopo la foto)





Al momento Stella Manente non ha ancora risposto, magari per ordini contrattuali, ma non ci resta che attendere l’inizio del programma per scoprire cosa succederà. Anche perché, in giuria, ci saranno Vittorio Sgarbi, Valeria Marini e Aldo Busi, personaggi vicini alla comunità LGBT, che sicuramente non gliela faranno passare liscia.

Irriconoscibile, l’attrice si rasa in diretta e lascia i fan senza parole: “Dove sono finiti i tuoi capelli?”