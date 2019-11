Avevamo lasciato Gemma Galgani alle prese, ma non senza difficoltà, con la frequentazione con Jean Pierre. Beh, dopo l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne si può dire che la conoscenza tra la dama storica e il cavaliere è ufficialmente finita. Motivo? I gesti di lei, che lui ritiene siano eccessivi. L’ultimo, poi, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Gemma ha provato a inseguirlo anche all’esterno degli studi di Mediaset con un enorme orso di peluche che voleva regalargli.

Alla vista di quella scena, Jean Pierre, spiazzato, è esploso: “È imbarazzante, Gemma. Mi dà fastidio questa cosa che tu debba stare male. Se non ho sentimenti per adesso, cosa devo fare? Qua dentro mi sento aggredito da te. Sei una bella persona, mi fa piacere continuare a vederti ma non mi devi stressare la vita. Se viene, bene, sennò resterà un’amicizia”. (Continua dopo la foto)

















“Dopo un mese che ci sentiamo difendi lei? Io non l’ho aggredita, mi sto difendendo – ha replicato Gemma in lacrime – Antonella dice che ti soffoco. Ti ho soffocato? Non sono forte. Nei momenti di solitudine sono io che me la vedo con le mie tristezze. Io non sono forte. Hai detto che sentivi qualcosa di più, che il nostro rapporto stava crescendo. È normale che io abbia delle aspettative diverse”. (Continua dopo la foto)









Ma come se non bastasse, ci si è messa anche Tina Cipollari ad attaccare Gemma e, nemmeno a dirlo, è nata l’ennesima discussione. Dopo avere visto il video in cui Jean Pierre ammette di non essere seriamente interessato a conoscere la Galgani sotto il profilo sentimentale, la Vamp di UeD ha messo il carico: “Ma si può girare per gli studi con quel pupazzo enorme? Tu vieni qua con il reggicalze, l’abito sollevato e poi vai a regalare orsacchiotti in giro? Ma qual è la vera Gemma? Io tento di conquistare un uomo quando vedo che c’è interesse dall’altra parte, non quando non ce n’è”. (Continua dopo foto e post)







“Ci siamo baciati diverse volte e mi ha detto che se avessimo continuato così, mi avrebbe chiesto di salire a casa mia”, ha provato a dire Gemma spiegando i motivi per cui Jean Pierre le avrebbe fatto intendere che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa. Ma lui: “Sta diventando una forte amicizia quella tra noi, non c’è altro e rimarrà così. Non voglio crearti illusioni. Quando ti ho visto in quelle condizioni ti ho chiamato ma da parte mia non c’è altro. Non ti ho mai chiesto di salire a casa tua, te lo stai inventando. Io la chiudo qua”.

