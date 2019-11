“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo

Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione contro il razzismo e l’antisemitismo, la Littizzetto poi ha attaccato frontalmente il leader della Lega.

Prima del suo attacco diretto a Salvini, Luciana Littizzetto ha chiesto "a chi volesse" fra il pubblico in sala, di restituire alla senatrice a vita Segre l'applauso che le è mancato da parte del centrodestra: "A questa donna che ha vissuto sulla sua pelle la Shoah, – ha detto nella puntata di domenica la comica – che ci ricorda ogni giorno che esiste un presente che non deve mai dimenticare il passato e non esiste che qualcuno possa non essere d'accordo". Poi è passata all'attacco contro Salvini.

















Salvini, è risaputo, è uno dei membri del Parlamento più social di questa legislatura: condivide scatti privati, eventi pubblici, video e conferenze. Spesso poi il segretario del Carroccio si mostra durante scene di vita quotidiana, mentre mangia un panino fra un sit-in e una tappa della sua campagna elettorale, o mentre beve un bicchiere di vino, si occupa dei figli, interviene durante talk show. Stavolta nel mirino della Littizzetto è finito un tweet social del leghista.









"Mmmmhhh, non dovrei ma…" la foto che aveva condiviso lo stesso leader del centrodestra su Twitter, accompagnato da una foto di un profiterole. E proprio il dolce è stato utilizzato dalla comica per attaccare Salvini: "Che bontà", ha commentato sarcastico Fabio Fazio. Più pesante l'affondo della Littizzetto: "Però a me più che un profiterol, sembra…", con la frase bloccata come da copione proprio prima dell'ultima parola dal padrone di casa.





Luciana Littizzetto ormai è famosa per questo suo spazio in Che tempo che fa, dove parla a ruota libera di qualunque argomento – in particolare politica e cronaca – senza alcun freno, salvo il provvidenziale “Luciana!” di Fabio Fazio che prova così ad arginare la “verve” della comica ligure. Senza però riuscire a trattenere le risate e gli applausi del pubblico. E della stessa Littizzetto, che spesso e volentieri aggira Fazio e finisce comunque le sue frasi.

