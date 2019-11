“Mi manca”. Bruno Barbieri, ecco la confessione. Lo dice per la prima volta in televisione

Lo chef stellato Bruno Barbieri ha parlato di sé durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di ‘Verissimo’. Ha innanzitutto detto di aver avuto una famiglia molto unita, nonostante il padre vivesse in Spagna per questioni di lavoro. Fondamentali sono state per lui la mamma Ornella e la nonna Mina, che lo hanno aiutato fornendogli i primi insegnamenti di vita.

Contro il volere del papà decise di frequentare l'alberghiero e successivamente iniziò a svolgere la classica gavetta sulle navi da crociera, prima di conoscere lo chef Igles Corelli. Il suo obiettivo è quindi stato realizzato: "Io volevo questo nella vita, per 50 anni mi sono dedicato totalmente a questo lavoro, una full immersion".

















Poi è sceso nei dettagli per quanto riguarda la sfera privata. In una precedente intervista a 'Vanity Fair' aveva affermato: "Rapporti omosessuali non ne ho mai avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini". Poi Barbieri ha svelato un suo grande rimpianto.













"Non mi manca una moglie, le mogli vanno e vengono, e alla fine ci può stare che uno non ce l'abbia, chi se ne frega. Quello che mi manca è un figlio", ha ammesso il presentatore di 'Masterchef'. Il quale ha proseguito dichiarando: "Mi conosco, non sarei mai riuscito a diventare Bruno Barbieri avendo una famiglia, perché una famiglia va seguita, una moglie va amata tutti i giorni, i figli vanno portati a messa la domenica, al doposcuola…Il mio lavoro non me l'avrebbe permesso e io non sarei mai stato capace di dire 'ok, li affido a una tata bilingue'".

Bruno Barbieri è nato a Medicina, un paese in provincia di Bologna, il 12 gennaio del 1962. Apre un ristorante, ‘Arquade’, nell’hotel ‘Villa del Quar-Relais e Chateaux’ di San Pietro in Cariano e nel 2006 il locale appare sulle guide gastronomiche con due stelle Michelin. Nel 2010 decide di lasciare il ristorante per recarsi in Brasile. Ed un nuovo bistrot viene inaugurato da Bruno a Bologna nel 2016. Dal 2011 è giudice di ‘Masterchef Italia’ su Sky Uno, di ‘Bruno Barbieri -4 hotel’ e ‘MasterChef All Stars Italia’ sullo stesso canale. Ha scritto numerosi libri, i più recenti sono: ‘Via Emilia, via da casa’, ‘Cerco sapori in piazza Grande, 70 ingredienti per 70 ricette’ e ‘Domani sarà più buono. Da ogni piatto possono nascere nuove ricette’.

