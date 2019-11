Furia Massimo Giletti, succede in diretta. E Barbara D’Urso finisce sotto accusa

Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso.

Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono assolutamente estranei alle vicende riguardanti la camorra. Ma stavolta è stato Massimo Giletti ad intervenire per cercare di fare chiarezza su questo controverso matrimonio. E non sono mancate stoccate da parte del conduttore televisivo. (Continua dopo la foto)

















Un’inchiesta di Fanpage, denominata ‘Camorra Entertainment’, aveva già fatto emergere che la donna non potesse non sapere cosa facesse nella vita suo marito, come lei stessa ha affermato diverse volte davanti alle telecamere. Inoltre, lo stesso artista siciliano si sarebbe incontrato proprio con il boss per chiedergli un prestito, a causa di problematiche di natura economica. (Continua dopo la foto)













Ora, anche il programma ‘Non è l’arena’ in onda su La7 ha portato avanti alcune indagini che hanno praticamente smentito le dichiarazioni di Colombo e Rispoli. E il presentatore Giletti ha rilasciato alcune dichiarazioni molto critiche anche nei confronti della concorrenza televisiva e dunque di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)

“Come mai siamo sempre e solo noi a raccontare chi erano i Marino? Io mi piglio le critiche, gli attacchi personali, però sinceramente è curioso che su questa vicenda tutti giochino alla principessa e alla coroncina, però poi alla fine la verità è purtroppo un’altra”, ha dichiarato Giletti. Che ha aggiunto: “La nostra responsabilità è enorme, soprattutto se si parla a un pubblico che non ha la capacità di sapere di chi si sta parlando. Non tutti sanno chi è Tony Colombo e chi è Tina Rispoli. Ma a che gioco gioca questa televisione?”, si è domandato il conduttore 57enne originario di Torino. Tony Colombo è seguito sul suo account Instagram da più di 720 mila follower. A livello nazionale è approdato in televisione nel 2014, quando prese parte alla decima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Nel 2015 si è esibito al Palapartenope di Napoli, con un’ospite d’eccezione: la showgirl e modella argentina Belen Rodriguez.

