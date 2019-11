Si chiama Carlo Pietropoli il nuovo tronista di Uomini e Donne. Usciti di scena Sara Tozzi (che ha lasciato il programma anzitempo perché ancora presa dal suo ex fidanzato) e Alessandro Zarino (che ha scelto Veronica Burchielli e ha preso un secco no), a sedere sulla famosa poltrona rossa è stato chiamato Carlo Pietropoli.

Alto, moro e dallo sguardo intrigante, il nuovo tronista che affianca Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e, altra new entry, proprio quella Veronica che fino a poco fa corteggiava Alessandro Zarino, sembra avere già le idee molto chiare in fatto di donne. E così, all'interno degli studi del programma di Canale 5, spera di trovarne una ambiziosa e in grado di tenergli testa. All'interno di un rapporto Carlo, che non è un volto conosciuto del mondo dello spettacolo, cerca sempre nuovi stimoli e non a caso la monotonia è tra le cose che più detesta nella coppia.

















"Nei rapporti la monotonia mi distrugge, non la sopporto – ha raccontato Carlo Pietropoli nel video di presentazione – Emotivamente ho sempre bisogno di sentire quel brio iniziale per dare il 100%. Mi piacciono le donne ambiziose e con gli attributi per tenermi testa, ma soprattutto per tenermi a bada. Quando sono innamorato non mi guardo intorno. Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi ma mi migliori".









Carlo Pietropoli, che è nato a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, l'8 luglio 1991 sotto il segno zodiacale del Cancro, non ha figli e non sono dati sapere peso e altezza, è appassionato di calcio, ma ha anche obiettivi precisi nella vita: "Nella vita ho sempre giocato a pallone, ma ora lavoro come barman in un locale – ha spiegato ancora il tronista – Il mio piccolo sogno nel cassetto è quello di avere un giorno un'attività tutta mia. La gente pensa che io sia una persona superficiale ma non lo sono per niente. C'è differenza tra essere superficiali ed essere leggeri. Io mi reputo una persona leggera perché non prendo la vita troppo sul serio. Sono una persona mite".







Carlo Pietropoli, che oltre al calcio è appassionato di tatuaggi, ha parlato anche del suo punto di riferimento: sua madre, che per lui rappresenta “casa, cuore, anima”. “Mia mamma per 30 anni è rimasta da sola e si è sempre arrangiata di tutto. Da andare a lavorare a portare a casa i soldi per i suoi figli, a mantenerli”, ha detto. Dall’esperienza a Uomini e Donne, infine, Carlo spera “di trovare qualcosa che mi stravolga. Qualcosa che non mi cambi, ma che mi migliori sia a livello caratteriale che personale. Non so cosa mi aspetterà, ma l’unica certezza che ho è che vivrò ogni cosa con tutto me stesso”.

