Alessandro Zarino rompe il silenzio sul ‘no’ rifilato da Veronica: il retroscena a Uomini e Donne

Negli ultimi giorni fa discutere molto il “no” che la corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, ha rifilato al tronista Alessandro Zarino. La Burchielli non aveva mandato giù che l’ex tronista volesse invitare, al dating-show di Maria De Filippi, altre sue aspiranti corteggiatrici, ma alla fine ha colto la palla al balzo per diventare la nuova tronista del dating show.

Maria De Filippi, dopo aver salutato Alessandro, ha elogiato Veronica per il suo percorso e l’onestà con cui lo ha sempre affrontato, proponendole di diventare la nuova tronista di questa stagione della trasmissione. “Sono emozionata e molto contenta, vuol dire che si è visto del buono”, ha affermato Veronica pronta a conoscere una persona nuova che possa conquistare davvero il suo cuore.

















Zarino si è praticamente “auto-eliminato” dal programma con una scelta disastrosa arrivata all’improvviso e terminata con un rifiuto, mentre la sua amata corteggiatrice, Veronica, ora è sul trono, e il ragazzo non l’ha sicuramente presa bene. “Ho seguito solo quello che sentivo – ha spiegato Alessandro -. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Volevo solo essere sicuro, anzi, non ho mai giocato con nessuno. Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte. Durante la settimana, prima, io lo avevo capito. Volevo solo essere sicuro di quello che provavo per lei veramente. Nulla. Questo è, ha scelto, punto”. Lei gli ha detto “no” e adesso Zarino, in un certo senso, pensa che Veronica non fosse davvero interessata a fare la sua conoscenza: “Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che, comunque, insomma. Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato il Trono”. (Continua a leggere dopo la foto)





In molti, ovviamente, aspettano vedere Alessandro Zarino scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiatore di Veronica. Ma a questo proposito l’ex tronista sembra non avere dubbi: “Cosa posso fare ormai dal momento che lei ha preso questa posizione? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio a tutti di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”.

