“Un’altra!”. Lara Zorzetto, la trasformazione dopo Temptation Island: il prima e dopo è ‘senza parole’

Dopo averci regalato perle come “Lo smonto come un mobile dell’Ikea” e “Lo sotterro” parlando del suo ormai ex fidanzato, Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island ha stravolto la sua vita. Nel reality delle tentazioni, dopo aver capito che Michael non era l’uomo adatto a lei, è uscita single e ha iniziato un nuovo cammino.

A livello estetico il cambiamento è stato immediato. Via i capelli biondi e un nuovo look. Non solo, in questi anni Lara è stata accusata di aver ricordo alla chirurgia estetica. La giovane si è sempre lamentata del suo aspetto fisico e in diverse occasioni ha raccontato di essere stata presa di mira dai bulli. In molti hanno fatto notare come seno, labbra e naso siano cambiati rispetto a periodo di Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nelle ultime ore ha scatenato una polemica sul web a causa di una Story pubblicata sul suo profilo Instagram che ha decisamente fatto infuriare gli utenti. Tutto è iniziato durante una sessione di domande e risposte aperta dalla stessa Zorzetto. Un utente ha fatto alla ragazza una domanda molto personale e delicata: “Hai mai sofferto di disturbi alimentari?” (Continua a leggere dopo la foto)









Evidentemente la Zorzetto non ha compreso la differenza tra “disturbi alimentari” ed intolleranze, ecco perché la sua risposta non è affatto piaciuta agli utenti, che hanno trovato fuori luogo tutto il suo discorso. ”Uff tesoro, sai quante? Ho svariate intolleranze, sia a livello di cibo, dove da piccola ho sofferto parecchio; e devo stare attenta… sia con problemi su quello che utilizzo sulla mia pelle… spero tu non ne abbia. Io quando infatti vi parlo ad esempio di creme sono sincera quando vi do consigli proprio perché in primis io non posso giocare e devo stare attenta e così anche sul raccontarvi cosa io mangio”. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel marzo del 2019 la giovane era finita di nuovo al centro della cronaca rosa per un flirt con Farid Shirvani, il ragazzo famoso soprattutto tra i più giovani per aver partecipato a Riccanza, il docu-reality di MTV che racconta la quotidianità di giovani ereditieri. I due erano volati alle Maldive per una vacanza e nelle instamgram stories erano state pubblicate foto di cene romantiche e dediche. Poco dopo, però, la storia era finita.

