“Mi piange il cuore”. Adriana Volpe, amara confessione sui social: tutti al suo fianco

Da quando ha detto addio alla Rai, Adriana Volpe non ha perso occasioni per fare punzecchiare i vertici dell’azienda. LA sua ‘battaglia’ contro Giancarlo Magalli, che di lei parlava come una donna di scarso talento senza un filo di galanteria, era terminata con un serie di querele, di botta e risposta che lasciano strascichi molto pesanti. L’ex conduttrice del servizio pubblico, nelle scorse ore, è tornata a tuonare sulle decisioni prese dai vertici della seconda rete.

Nella fattispecie, Adriana ha analizzato i dati auditel recenti, sottolineando il calo di pubblico avuto nella fascia oraria della tarda mattinata inerente agli ultimi due giorni della settimana, il sabato e la domenica. La Volpe è inoltre tornata a riferirsi a Carlo Freccero, attuale direttore di Rai 2. Seppur non lo ha nominato esplicitamente come fatto in passato, è alquanto evidente che la sua critica si rivolga anche e soprattutto a lui.

















"Mi piange il cuore leggere che Rai 2 è la rete che cala di più!", esordisce Adriana nell'ultimo post pubblicato sui suoi profili social. "Vorrei ricordare – aggiunge – che Mezzogiorno in Famiglia, sabato e domenica dalle 11 alle 13, conquistava il 10% di share. Oggi sia il sabato che la domenica in quella fascia oraria non superano il 4%".









Adriana Volpe poi spiega: "Sia chiaro, non perché noi eravamo bravi e gli altri no, semplicemente perché le scelte editoriali sono insensate! Ma ci sarà mai qualcuno che avrà il coraggio di andare contro il sistema e di ammettere che alcune scelte hanno messo in ginocchio una rete? Avranno il coraggio di dire chi è il responsabile di tali scelte? Altrimenti si perde il posto di lavoro"#mancapoco #annonuovovitanuova #bignews in arrivo".







Adriana Volpe pare infatti sia pronta per approdare nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato diverse volte al cast del reality. Poi l’annuncio dello spostamento a inizio 2020 dello show ha fatto raffreddare il totonomi. Totonomi che ora è pronto a riaccendersi. Con quel “big news in arrivo” che potrebbe significare proprio questo.

