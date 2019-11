Tu Sì Que Vales, Emma Marrone e Belen Rodriguez faccia a faccia: la reazione della cantante lascia a bocca aperta

Una puntata che nessuno dimenticherà quella di ieri di Tu Sì Que Vales. Per la battuta di Maria De Filippi su Matteo Salvini che non è passata inosservata e storcere il naso a più di qualcuno. Per il ritorno di Emma Marrone in tv dopo la battaglia contro la malattia e, soprattutto, per il faccia a faccia che la cantante salentina ha avuto con la rivale di un tempo: la bellissima Belen Rodriguez.

È successo tutto nel giro di pochi secondi. La cantante salentina, ospite nella puntata del 2 novembre di Tu Sì Que Vales, dopo l'esibizione del brano 'Io sono bella' ha prima abbracciato Maria De Filippi, sua 'madrina' artistica, poi si è diretta verso la modella argentina, abbracciando e baciando anche lei. Un gesto che ha conquistato tutti. Infatti, Twitter immediatamente si è acceso. I cinguettii sono piovuti, tutti a sottolineare l'episodio. Eh sì, perché le due in passato si sono contese Stefano De Martino. Ma, a oggi, il tempo ha cancellato attriti, malumori e ruggini.

















Ricordiamo che Emma è stata fidanzata con Stefano De Martino prima che il ballerino si innamorasse della showgirl argentina e la sposasse. La storia è nota. Tuttavia, la 'rivalità' tra la modella sudamericana e la cantante pugliese, negli anni, è andata via via attenuandosi. Addirittura la Marrone, di recente, ha anche fatto, in maniera giocosa e bonaria, un'imitazione dell'argentina che, manco a dirlo, è diventata virale in un amen. Insomma, le ruggini del passato sono state ampiamente superate.









Oggi Belen è tornata al fianco di De Martino. Emma, invece, ha sconfitto nuovamente il tumore, ripresentatosi nelle scorse settimane. E la sua situazione sentimentale? Sempre single."Mi manca essere amata, assolutamente sì", ha dichiarato Emma di recente, rilasciando una lunga intervista al settimanale Vanity Fair. La cantante ha poi aggiunto con una punta di amarezza: "Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo […] Amore è quando rischi di mandare a pu….ane tutta la tua vita […] Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell'amore."







Nata a Firenze il 25 maggio 1984, Emma (Emmanuela è il nome di battesimo completo) si è trasferita ad Ardeo (provincia di Lecce) dopo aver vissuto molti anni a Sesto Fiorentino. La sua carriera artistica è iniziata in alcuni gruppi, ma è a partire dal 2009 che è salita sulla cresta dell’onda

