Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno da poco lasciato Uomini e Donne. Insieme, da coppia ma tra tanti dubbi, come dimostrato da entrambi a inizio puntata. Ci sono state infatti scintille prima che i due decidessero di uscire dallo studio. Discussioni a non finire, molte delle quali incentrate sulla gelosia del cavaliere. La dama ha infatti continuato a lamentarsi di questo lato del suo carattere che starebbe rovinando il rapporto.

Anche il pubblico è sembrato dalla sua parte (ricordiamo la scenata di Enzo all’ultima sfilata di Pamela), i problemi legati alla gelosia di Enzo continuano a rendere Pamela poco tranquilla e questo viene notato un po’ da tutti. Poco prima della fine della puntata, lei scoppia in lacrime e decide di andarsene. Saluta Maria, ma i presenti in studio cercano di trattenerla. In particolare, si cerca di calmarla, al fine di arrivare a un chiarimento tra lei e il cavaliere. (Continua dopo la foto)

















È a quel punto che i due decidono di salutare tutti e lasciare insieme la trasmissione. Ora, dunque, Pamela Barretta ed Enzo Capo stanno provando a vivere la loro storia lontani dalle telecamere, un po’ come Ida Platano e Riccardo Guarnieri anche se loro hanno un passato. E nonostante in molti siano ancora convinti che non durerà a lungo, le premesse sembrano promettere altro. Sono i rispettivi profili Instagram a rivelarlo. (Continua dopo la foto)









Pamela continua a mostrare tutta la sua felicità per un amore arrivato all’improvviso e ha condiviso con i fan anche la gioia per la sorpresa che gli ha fatto Enzo. L’ha portata in un locale di Sorrento dove ad accoglierla c’era una musica romantica suonata dal vivo e una rosa rossa. “Sai sempre come stupirmi”, ha scritto la Barretta postando il video. “Sapevo, me lo sentivo che oltre l’apparenza c’era molto di più. Grazie love”, ha aggiunto ancora Pamela. (Continua dopo foto e post)







Anche se vivono questa storia a distanza, Enzo e Pamela approfittano di ogni occasione per stare insieme. Per il ponte di Ognissanti, per esempio, la dama ha raggiunto il fidanzato a Napoli dove si sono concessi una serata con gli amici di lui. Che sembra preso quanto Pamela a giudicare dagli ultimi post: “Il nostro primo appuntamento, un colpo di fulmine”, ha scritto Enzo sotto l’ultima foto di coppia pubblicata su Instagram.

