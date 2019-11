Colpi di scena a non finire nelle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Dopo le due segnalazioni contro il tronista Giulio Raselli, una nuova puntata, con risvolti del tutto inaspettati, è stata registrata il 31 ottobre scorso. Dopo l’addio al programma di Sara Tozzi, anche Alessandro Zarino, dicono le anticipazioni, si è improvvisamente detto pronto a lasciare Uomini e Donne. Il tronista è infatti entrato in studio annunciando di voler fare la famosa scelta.

Zarino ha sempre avuto un debole per la corteggiatrice Veronica Burchielli, che fino a pochi giorni fa aveva frequentato in esterna anche Raselli, ed è lei, spiega a Maria De Filippi e al pubblico in studio, la ragazza che vorrebbe conoscere meglio fuori, lontano dalle telecamere. E se già la scelta di Alessandro era inaspettata, ancora di più lo è stata la risposta della corteggiatrice ligure: un secco no.

















Motivo? Veronica, si legge sempre dalle anticipazioni, parla di comportamenti poco chiari del tronista che, secondo la corteggiatrice, non dimostrerebbero un reale interesse per lei. A quel punto un altro colpo di scena: la proposta di Maria De Filippi a Veronica Burchielli. La conduttrice è rimasta colpita dalla decisione presa da Veronica e proprio per questo motivo le chiede se vuole diventare la nuova tronista.









E così, dopo aver detto 'no' ad Alessandro Zarino, la bella Veronica dice immediatamente "sì" alla poltrona rossa Detto fatto, insomma: Veronica è la nuova tronista di Uomini e Donne. Una scelta inaspettata per il pubblico e ancor più per l'ormai ex corteggiatrice che, visibilmente emozionata, ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da tronista. "Che dire – ha commentato lei ancora frastornata – sono emozionata e contenta, molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera".







“Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte”, ha proseguito prima di rivelare le sue aspettative: “Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me”.

