“Vergogna!”. Barbara D’Urso, la nuova foto fa scoppiare la bufera

Difficile a dirsi se siano di più i suoi sostenitori o gli haters che non mancano di criticarla: l'opinione del pubblico si divide, infatti, tra chi la segue fedelmente e la elogia per i risultati, senza dubbio positivi, del suo lavoro da conduttrice e chi invece ha sempre la critica pronta per il suo operato, rimpiangendo la qualità dei programmi televisivi di un tempo.













La D’Urso, dal canto suo, non smette mai di darsi da fare per alimentare l’una e l’altra opinione che le persone hanno di lei, persistendo nei suoi soliti comportamenti e aggiornando costantemente i sui social, spesso con foto sempre più provocatorie. I giudizi degli haters non sembrano dunque darle grandi preoccupazioni.

Non è passato molto tempo da quando una foto, pubblicata su Instagram da Carmelita assieme a Denis Dosio, aveva sollevato un enorme polverone, scatenando critiche e sentenze contro di lei. Il ragazzo è diventato famoso su Instagram grazie al suo innato esibizionismo e al suo bel aspetto ed era stato invitato a diversi salotti della D'Urso. Queste apparizioni hanno senza dubbio contribuito ad accrescere la sua fama.

Con quasi 600mila followers su Instagram e quasi cinquantamila iscritti al canale Youtube, Denis Dosio può essere a pieno diritto definito un influencer di nuova generazione, scatenando soprattutto l’interesse del giovane pubblico femminile.

Negli ultimi giorni, il volto della conduttrice è comparso di nuovo al fianco di quello del ragazzo. La presentatrice ha, infatti, fatto un annuncio ai suoi fan: "Grazie all'aiuto prezioso di @denisdosio, anch'io sono entrata nel fantastico mondo di TIK TOK! E ora sono cavoli vostri, soprattutto perché ancora non ho imparato bene come si usa!".

I suoi follower non sembravano aspettare altro: “Corro a seguirti”, “Ci vizi su Tik Tok?”, “Barbara sei il mio modello di vita”. Come sempre, però, non sono mancati i commenti non proprio felici, a cominciare dall’immancabile “Vergognati”: “Ti ci manca tik tok per essere più scema, ora ti metti dietro anche ai ragazzini, che patetica donna, ma non ti vergogni?”, “sta attenta che il pubblico sta seguendo molto la grazia e la compostezza della trasmissione ‘la vita in diretta’”, “Prima mi piacevi tanto! perché non cambi un po’ il tuo stile di televisione? Eri così una donna elegante e sobria. Ultimamente sei diventata molto volgare sia per i contenuti che per gli ospiti”.