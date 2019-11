“La mia vittoria più bella”. Simone Bonaccorsi, l’annuncio a sorpresa scalda il cuore

‘Temptation Island Vip’ è stata un’avventura molto interessante per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che al termine del percorso sono usciti insieme rinnovando il loro amore. Eppure, c’erano state non poche difficoltà. Infatti, durante il reality, soprattutto lei era sembrata completamente a suo agio con i single, mentre l’atteggiamento di lui era sempre stato esemplare perché convinto del suo amore.

Nonostante il comportamento di Chiara fosse stato duramente criticato dai telespettatori, il suo partner si era sempre mostrato tranquillo: “La conosco, non ho paura…”. Ed effettivamente la sua serenità è poi stata confermata dai fatti. (Continua dopo la foto)

















Infatti, la bellissima Esposito aveva chiesto ad un certo punto il falò anticipato. Coloro che si attendevano l’annuncio della loro separazione rimasero però delusi. La ragazza infatti aveva compreso in quei giorni che lo amava follemente e quindi aveva scelto di abbandonare il programma in sua dolce compagnia. Ora, per la coppia giungono altre liete notizie. (Continua dopo la foto)













In un post pubblicato su Instagram da Bonaccorsi, è stata data una news sorprendente, che certifica ancor di più il loro legame: “Sin da piccolo mi sono sempre piaciute le sfide. Ho vinto e qualche volta ho perso; ma una delle vittorie più importanti è stata lei, Chiara. Sono stati 21 lunghissimi giorni, sembrava che non finissero mai, da un lato avevo paura, ma percepivo in me, che questa esperienza si sarebbe conclusa bene”. (Continua dopo la foto)

Anzi, più che bene: “Dopo il nostro lungo viaggio nei sentimenti il nostro progetto, unitamente ad altri di lavoro e formazione, è quello di andare a vivere insieme”, ha confessato Simone annunciando dunque l’imminente convivenza. Lui è nato a Catania il 4 dicembre 1995 e con la sua famiglia gestisce un bar a Cannalicchio, nel catanese. Il suo sogno è però rappresentato dalla moda e per fare il modello si è trasferito a Milano. Il più bello d’Italia ha sfilato per ‘Replay’ ed ‘Iceberg’ ed è inoltre presente su diversi cataloghi cartacei e di siti di e-commerce di brand come ‘Guess’, ‘Piazza Italia’, ‘Rifle’ e ‘Calvin Klein’. Quando era single ha avuto la chance di conoscere da Barbara D’Urso Francesca Cipriani, che aveva mostrato interesse nei confronti del giovane. Nonostante avessero dato vita ad un ballo sensuale, tra i due non c’è stato nulla e non è quindi mai nato un rapporto vero e proprio.

