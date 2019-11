“Stop”. Uomini e Donne, l’annuncio arriva da Mediaset

Brutta notizia per gli appassionati del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Tenuto conto che l’1 novembre è la festa di Ognissanti, la programmazione ha subito diverse sostanziali modifiche. Andrà in onda ‘Il Segreto’, ma mancheranno all’appello tre programmazioni.

Le soap opera ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’ non saranno trasmesse ed anche ‘Uomini e Donne’ è stato cancellato. I telespettatori potranno comunque assistere alla fiction ‘L’Isola di Pietro 3’, in particolare sarà mandata in onda la replica della scorsa puntata. Tutti i fan del programma condotto da Maria De Filippi dovranno pazientare ancora qualche giorno. (Continua dopo la foto)

















Per rivedere all’opera i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over occorrerà aspettare lunedì 4 novembre, quando riprenderà ‘Uomini e Donne’. ‘Il Segreto’ inizierà alle ore 16.35 e successivamente è confermatissimo l’appuntamento alle 17.15 con ‘Pomeriggio Cinque’ condotto da Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)













Per quanto riguarda invece Rete 4 non si registrano variazioni. Andrà infatti in onda ‘Tempesta d’amore’. Nessun cambio nemmeno per ‘Un posto al sole’ e ‘Il Paradiso delle signore’, che saranno trasmessi anche oggi. Ed a proposito di ‘Uomini e Donne’, ieri hanno avuto luogo delle anticipazioni davvero pazzesche. (Continua dopo la foto)

Il tronista Alessandro Zarino, al termine di una discussione con Veronica Burchielli, ha deciso ugualmente di rincorrerla e di far posizionare le sedie rosse per la scelta. La sua volontà è ricaduta proprio sulla ragazza, che lo ha però rifiutato rispondendo no alla proposta. In seguito, la padrona di casa Maria De Filippi ha offerto il trono a Veronica, la quale ha immediatamente accettato divenendo a sorpresa la nuova tronista del programma di Canale 5. Zarino è di origine napoletana ed è nato nel 1991. Fa il modello e l’insegnante di ‘Crossfit’ ed ha una sorella di nome Chiara. Quest’ultima si è rivelata fondamentale per permettere al giovane di intraprendere la carriera nel mondo della moda. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, si sapeva che nel 2016 avesse avuto una love story con una donna, Kristina. Il loro rapporto, che pareva molto solido, si era invece interrotto in maniera brusca. Prima dell’avventura a ‘Uomini e Donne’ non si è a conoscenza di altre liaison del bel 28enne partenopeo.

