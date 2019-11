“Non sta bene”. Serena Enardu, la rivelazione dell’ex concorrente di Temptation Island spiazza tutti. Cosa sta succedendo

A poco meno di un mese dalla fine di Temptation Island Vip, le polemiche (come le chiacchiere) non si fermano. Se Andrea Ippoliti continua a essere attaccato per i suoi comportamenti e Pago sembra non riuscire ad uscire pienamente dal tunnel, chi sembra esserne uscito alla grande è Anna Pettinelli, tornata a casa assieme al fidanzato Stefano Macchi dopo il falò finale di confronto. Nonostante le tensioni infatti i due sono usciti in coppia e la loro relazione continua senza problemi. Anna però è anche in contatto con una collega concorrente che ha avuto un esito di love story meno fortuna, Serena Enardu che ha detto addio al compagno Pago dopo sette anni di relazione.

L'impatto del programma per l'amica serena è stato importante: "Sento Serena. Non sta bene – ha rivelato in un'intervista a "Chi" – Lei non si è resa conto di quello che ha fatto; è entrata come una bambina nel "Paese delle meraviglie".

















Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d'amore in modo letale (…) Pago può essere l'uomo più "palloso" del mondo, anche se a me sta molto simpatico, ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità". Per quanto riguarda il rapporto col fidanzato, molto corteggiato online, si è scoperta gelosa: "Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo. Che dire: evviva Temptation (…) Lui mi mostra orgoglioso le sue "virtù virtuali", insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con "bella patata"…".









Anna Pettinelli nasce a Livorno il 28 gennaio 1957. La sua famiglia molto agiata le permette di vivere appieno le sue passioni, ossia quelle per la musica e per la radio. Già all'età di 16 anni collabora con delle radio locali, mentre da anni è una voce conosciutissima su RDS. Inoltre, è un volto noto della televisione italiana conducendo per due volte il Festival di Sanremo (1983, 1986).







Nel 2009 è stata anche opinionista del reality show “La fattoria” ed è ospite a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso e “Vieni da me” da Caterina Balivo. Attualmente conduce un programma su RDS dalle 9 alle 12 insieme a Sergio Friscia. Infine, è giudice del talent show “RDS Academy” per reclutare aspiranti speaker. Nel 2010 ha pubblicato anche il suo primo libro, che s’intitola “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa”.

